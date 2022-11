Lyt til artiklen

I mere end 20 år var P3-programmet 'Festen & Gæsten' en fast tradition for mange danskere at høre nytårsaftensdag.

Men på grund af coronasituationen har radioprogrammet – der med skiftende værter har forsøgt at parre nytårsgæster med nytårsfester – været aflyst de sidste to år.

Nu er der dog godt nyt til fans af 'Festen & Gæsten', for i år vender det populære program tilbage på P3.

Det bekræfter DR overfor B.T.

»Jeg er kisteglad for, at vi får 'Festen & Gæsten' tilbage på P3 for første gang i tre år! Det er jo en institution på kanalen og én af de mest elskede programmer, som vi desværre ikke kunne sende under corona. Nu er vi stærkt tilbage,« jubler P3-chef Søren Bybjerg.

Sidste år fortalte P3-chefen ligeledes til B.T., at forhåbningen var, at 'Festen & Gæsten' ville vende tilbage i år.

Denne gang bliver værterne Andrew Moyo og Sofie Sytnik, og radioprogrammet bliver som vanligt sendt 31. december, der i år falder på en lørdag, og sendes fra kl. 10 til 16.

P3-konceptet 'Festen & Gæsten' blev opfundet af journalist Niels Christian Lang i slut-90erne som en del af formiddagsprogrammet 'Strax', som han var vært på. Dermed er 'Festen & Gæsten' det længst kørende P3-format nogensinde.