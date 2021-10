Fredag er skuespiller Peter Frödin troppet op i 'Vild med dans'-studiet.

Det er han for at heppe på sin gode ven, krimiforfatteren Michael Katz Krefeld. Peter Frödin selv kunne dog ikke tænke sig at deltage i 'Vild med dans'.

»Jeg er blevet spurgt rigtigt mange gange, men jeg kan bedre lide at se det med nogle andre end mig selv,« indrømmer Peter Frödin til B.T.

»Jeg vil virkelig gerne se det og følge med i det – med nogle andre end mig selv,« lyder det med et grin.

Han ser TV 2-programmet hver gang, der er lejlighed til det, og særligt når han kender nogen, der deltager.

Men det er nu ikke fordi, han selv er uden evner på et dansegulv.



»Jeg kan godt danse – jeg kan lave noget, der ligner! I gamle dage sagde Britt Bendixen: ‘Ring til Peter Frödin, han er en af de bedste fakes, vi har herhjemme, han kan altid få det til at ligne!’« joker den 57-årige skuespiller.

Peter Frödin har nemlig et nært venskab med 'Vild med dans'-dommeren Britt Bendixen.

Britt Bendixen er dommer i 'Vild med dans' - og barndomsvenner med Peter Frödin. Foto: Martin Sylvest Vis mere Britt Bendixen er dommer i 'Vild med dans' - og barndomsvenner med Peter Frödin. Foto: Martin Sylvest

»Britt Bendixen har jeg kendt siden, jeg var 15 år, fordi jeg var gode venner med nogen, der dansede i Britt Bendixen-balletten i Cirkusrevyen,« forklarer skuespilleren.

Det udviklede sig så til et venskab, da dansedommeren skaffede ham et job.

»Jeg var ung og meget fattig, og så sagde Britt: 'Du kommer herud, så river du biletter af, og når folk har smidt popcorn, så fejer du dem op og slår sædet op igen', og det gjorde jeg, og så har vi været venner lige siden og elsker hinanden højt.«

Men kærligheden mellem dem betyder altså ikke, at Peter Frödin hopper i danseskoene i TV 2-regi.

Til gengæld nævner han selv noget, der umiskendeligt ligner 'Vild med dans', som han godt kunne tænke sig.

»Jeg kunne godt tænke mig et forløb, hvor man dansede, hvor der måske ikke var kamera på, hvor man samlede et hold på 20-22 mennesker og så gik man hver fredag, det synes jeg kunne være skide sjovt.«