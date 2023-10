I september meldte DR ud, at der skulle ske et markant skifte på ungdomskanalen P3.

Og det er noget, der har efterladt medarbejderstaben frustrerede.

Det skriver Journalisten.

'Som medarbejdergruppe vil vi gerne bede den øverste ledelse i DR om at forholde sig til, hvad vi oplever som en ansvarsfralæggelse fra P3’s ledelse,' lyder det i en fælles udtalelse fra medarbejdergruppen.

Kursskiftet betyder, at flere programmer fra årsskiftet skal lukke, og alt i alt er der ifølge medarbejderstaben 18 personer - heriblandt eksternt tilknyttede - som ikke får forlænget deres kontrakt.

Det er da i høj grad også det, som medarbejdergruppen kalder usikre arbejdsforhold på P3, som de harcelerer imod.

'Vi vil gerne sætte spørgsmålstegn ved, om de forhold, der arbejdes under på P3, er en institution som DR værdig,' skriver de.

Redaktionschef for P3 Radio og Podcast, Isabella Hindkjær, har understreget, at det ikke er en spareøvelse.

»Der er en række programmer, der ikke fortsætter i 2024. Sådan er det, når man sætter en ny strategisk kurs og eksekverer på den. Vi har et stort fokus på at udvikle nye programmer, nye indholdsområder og helt nye måder at udvikle indhold på,« har hun tidligere, ifølge Ritzau, fortalt Mediawatch.