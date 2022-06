Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først sagde TV 2 stop.

Så ville Netflix heller ikke længere - og nu stopper Viaplay Group også med at producere nye danske film og tv-serier.

Det sker i protest mod en ny rettighedsaftale mellem Producentforeningen og rettighedsorganisationen Create Danmark, der gør det dyrere at producere dansk film og tv.

I et åbent brev rettet mod Create Danmark og Producentforeningen skriver indholdschef for Viaplay Group AB, Filippa Wallestam blandt andet:

»Indtil vi har opnået en bæredygtig aftale, ser vi imidlertid ingen anden udvej end at stille udvikling af yderligere danske fiktions-projekter i bero. På længere sigt håber vi, at vi kan finde en farbar vej , så vi igen kan producere fiktion i Danmark, og derved opfylde vores ambitiøse mål om at blive den førende udbyder af danskproducerede film og serier.«

Aftalen, der har skabt røre i den danske film-og tv-branche, skal sikre danske skuespillere, forfattere og instruktører bedre betaling, når deres serier og film bliver vist for et stort publikum på de forskellige streamingtjenester.

Filippa Wallestam skriver videre i sit åbne brev, at de nu vil evaluere på allerede igangværende produktioner og invitere Create Denmark og Producentforeningen til en snak om i første omgang at finde en løsning på et 'mindre antal' produktioner inden for de næste to til fire uger.

Herefter er de åbne for at kigge på en mere langsigtet løsning, skriver hun.

Det var som nævnt TV 2, der tidligere på året først trådte på bremsen på grund af den nye aftale.

Aftalen indebærer nemlig, at TV 2s udgifter til såkaldte vederlagshonorarer stiger mellem 100 og 600 procent.

»Særligt de store fiktionsproduktioner bliver ramt af den nye aftale. Eksempelvis vil en produktion, som tidligere kostede op mod én million kroner i vederlag, have en udgift på seks millioner kroner i 2025,« hed det i udtalelsen fra TV 2s fiktionschef Katrine Vogelsang der videre skrev:

»Indtil vi har det fulde overblik, har vi indført et foreløbigt udviklingsstop på serier, der er omfattet af aftalen,« hedder det videre - uden at TV 2 efterfølgende har ville melde ud, hvilke serier der konkret er tale om.

Viaplay Group har tidligere produceret danske serier so 'Den som dræber - Fanget af mørket', 'Friheden' og senest Ulrich Thomsen krimi-serien 'Trom'.

Andre store streamingtjenester som Discovery, HBO MAX og Disney+ har endnu ikke reageret på den nye aftale.

Vil du have mere underholdning? Lyt til seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det vi taler om' her: