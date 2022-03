Rammeaftaler mellem producentforeningen og de udøvende kunstnere lyder for de fleste næppe særlig vedkommende. Men det kan dét i den grad blive for de danske tv-seere.

For netop sådan en aftale har fået TV 2 til at træde på bremsen og sætte alle kommende tv-serier på standby.

Dermed kan blandt andet sidste sæson af danskernes yndlingsserie ‘Badehotellet’ være i fare.

Aftalen – som har fået TV 2 til at tage det drastiske skridt – indebærer nemlig, at TV 2s udgifter til såkaldte vederlagshonorarer stiger mellem 100 og 600 procent.

Med mere end halvanden million faste seere, er 'Badehotellet' klart danskernes yndlingsserie.

»Det er TV 2, som er udset til at betale regningen,« lyder det blandt andet i en udtalelse fra stationens fiktionschef Katrine Vogelsang, som skriver, at TV 2 er »ærgerlige og forundrede« over, at de ikke er blevet hørt under forhandlingen.

Rammeaftalen udspringer kort fortalt af de store forandringer, som streaming indebærer.

Tidligere fik skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere et vederlag, hvis deres film eller serie blev genudsendt.

Men nu hvor alt ligger tilgængeligt som streaming i en ofte ubegrænset periode, har de kreative fag ønsket en ny aftale med streamingtjenesterne, der afspejler den virkelighed, vi lever i.

Aftalen betyder blandt andet, at vederlaget til skuespillere, instruktører og manuskriptforfattere er afhængigt af, hvor mange abonnenter udbyderen har.

Og fordi netop TV 2s streamingtjeneste Play er i stærk vækst, har aftalemodellen store konsekvenser for stationen ifølge Katrine Vogelsang.

»Særligt de store fiktionsproduktioner bliver ramt af den nye aftale. Eksempelvis vil en produktion, som tidligere kostede op mod én million kroner i vederlag, have en udgift på seks millioner kroner i 2025,« hedder det i udtalelsen fra TV 2.

»Indtil vi har det fulde overblik, har vi indført et foreløbigt udviklingsstop på serier, der er omfattet af aftalen,« hedder det videre.

Præcis hvilke serier, der foreløbig er ramt af TV 2s standby knap, har ikke været muligt at få oplyst fra TV 2s fiktionschef, som i en mail henviser til stationens pressemeddelelse.

Frygter du at gå glip af sidste sæson af 'Badehotellet'?

Men da rammeaftalen omhandler serier, der har fået grønt lys i 2022 og 2023, er seermagneten ‘Badehotellet’ utvivlsomt en af dem.

Også forventede nye sæsoner af ‘Sygeplejeskolen’ og ‘Sommerdahl’ må ventes at blive ramt, ligesom Thomas Vinterbergs kommende serie ‘Familier som vores’ – der skulle gå i optagelse sidst på foråret – kan komme i klemme.

På baggrund af TV 2s reaktion på rammeaftalen, ventes det, at parterne atter samles omkring forhandlingsbordet, så danskernes yndlingsserier kan reddes.

»Det er for tidligt at udtale sig om enkelte projekter. I respekt for, at der nu er mulighed for et møde om aftalens økonomiske konsekvenser for TV 2, går vi ikke ind i konkrete projekter på nuværende tidspunkt,« udtaler redaktør Michael Hansen fra TV 2s kommunikationsafdeling i en mail til B.T.