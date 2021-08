Sidste år døde Alex Trebek, den mangeårige vært på den amerikanske udgave af 'Jeopardy!'.

Siden da har der været intet mindre end 16 gæsteværter, men to nye, permanente værter kom frem i starten af denne måned, og valget er faldet på Mayim Bialik og Mike Richards, der i forvejen var producer på programmet. Sidstnævnte er dog allerede havnet i stormvejr.

Dette skyldes en række nedsættende bemærkninger om kvinder, som han sagde i podcasten 'The Randumb Show', hvor han var vært i 2013 og 2014. I samme periode var han producerer på det populære, amerikanske program 'The Price Is Right'.

Det skriver mediet The Ringer.

Mayim Bialik er den anden nye vært på programmet. Hun er især kendt fra komedieserien 'The Big Bang Theory'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Mayim Bialik er den anden nye vært på programmet. Hun er især kendt fra komedieserien 'The Big Bang Theory'. Foto: VALERIE MACON

Mediet har gennemgået alle 41 episoder af podcasten, som nu er fjernet.

I et afsnit, der blev sendt, efter at mere end 500 private billeder – heraf mange nøgenbilleder – af kendisser var blevet lækket, spurgte Richards sin kvindelige assistent og medvært, om de havde taget nøgenbilleder. Da den ene svarede, at hun havde taget billeder, når hun syntes, hun så godt ud, spurgte han ind til, om hun mente billeder af sine bryster.

I et andet afsnit siger han, at kvinder i badedragter ser 'virkelig fjollede og overvægtige ud', mens han også mener, at de 'klæder sig som ludere' til halloween.

Assistent Beth Triffon bliver flere gange kaldt 'midget' (person med dværgvækst, red.) og 'retard' (udviklingshæmmet, red.), selvom begge ord i det amerikanske sprog betegnes som nedsættende.

Mike Richards er gennem Sony, der producerer 'Jeopardy!', kommet med en skriftlig udmelding.

'Det er ydmygende at blive konfronteret med et frygtelig pinligt øjeblik fuld af fejlvurderinger, tankeløshed og ufølsomhed. Når jeg ser tilbage på det nu, er der naturligvis ingen undskyldninger for de kommentarer, jeg lavede i podcasten, og jeg beklager dybt.'

'Podcasten var ment som en serie af uformelle snakke mellem gamle venner, der har en historik med at joke sammen. Det står dog mere end klart, at mine forsøg på at være sjov og provokerende ikke var acceptable, og jeg har fjernet afsnittene,' lyder det fra Mike Richards.

Der var også flere sagsanlæg, dengang Mike Richard var producer på 'The Price Is Right', hvor det ene blandt andet omhandlede modellen Brandi Cochran, der arbejde på programmet, og som mente, hun blev udsat for diskrimination og chikane, efter hun blev gravid.

Sagsanlægget afslørede også, at Mike Richards bestemte, hvor korte nederdelene på programmets modeller skulle være.

Richards har tidligere sendt et brev til de ansatte på 'Jeopardy!', hvor han afviser beskyldningerne fra sin tid på 'The Price Is Right'.