For mange danske familier er 'Disneys juleshow' en fast tradition juleaftens dag.

Disneys julesærudsendelse har kørt på dansk tv til juletid i mere end 50 år, men i år var der en ændring i tegnefilmsmastodontens klassiske juleshow. Der var nemlig for første gang blevet påsat en ansvarsfraskrivelse i slutningen af udsendelsen.

Her forklares det med hvid skrift på sort baggrund, at udsendelsen indeholder »negative«, »uacceptable«, »fejlagtige« og ligefrem »skadelige« skildringer af mennesker og kulturer.

Til B.T. fortæller Disney, at dét indhold i juleshowet, som ifølge Disneys disclaimer kan have en »skadelig indvirkning«, kun drejer sig om klippet fra Disney-klassikeren 'Aristocats' fra 1970.

Den romantiske musicalkomedie 'Aristocats' er fra 1970 og er Disneys kun 20. animationsfilm. Filmen handler om en familie af aristokratiske katte, anført af morkatten Duchess, der bliver forsøgt kidnappet, men ender med at stikke af og få hjælp af gadekatten Thomas O'Malley til at finde tilbage til deres ejer, som adopterer den nye kat. Vis mere Den romantiske musicalkomedie 'Aristocats' er fra 1970 og er Disneys kun 20. animationsfilm. Filmen handler om en familie af aristokratiske katte, anført af morkatten Duchess, der bliver forsøgt kidnappet, men ender med at stikke af og få hjælp af gadekatten Thomas O'Malley til at finde tilbage til deres ejer, som adopterer den nye kat.

Her ser man – nøjagtigt som det traditionsrige juleshow byder – at kattene holder fest og spiller på instrumenter.

»I år følger et skilt med et af klippene i 'Disney Juleshow', navnlig 'Aristocats'. Skiltet følger også med 'Aristocats', hvis du ser det på Disney+,« forklarer Aurora Stark, der er kommunikationschef for The Walt Disney Company Nordic.

Hun henviser desuden til Disneys hjemmeside, hvor det står beskrevet, hvorfor Aristocats bliver anset som værende problematisk.

»Katten er afbilledet som en racistisk karikatur af østasiatiske folk med overdrevne stereotype træk som skæve øjne og overbid. Han synger på engelsk med dårlig accent, med stemme lavet af en hvid skuespiller, og spiller klaver med spisepinde,« refereres det først på hjemmesiden.

»Denne skildring forstærker stereotypen om den 'evige udlænding', mens filmen også indeholder tekster, der håner det kinesiske sprog og kultur såsom: 'Shanghai, Hong Kong, Egg Foo Young. Fortune Cookie always wrong'.«

Ifølge Disneys hjemmeside er det denne kat - der fremtoner som en fejlagtig stereotyp på en østasiat ved blandt andet at have overbid og spille klaver med spisepinde - der er skyld i, at Disney nu advarer mod den »skadelige indvirkning«, som 'Aristocats'-klippet i deres traditionsrige 'Disneys juleshow' kan have. Vis mere Ifølge Disneys hjemmeside er det denne kat - der fremtoner som en fejlagtig stereotyp på en østasiat ved blandt andet at have overbid og spille klaver med spisepinde - der er skyld i, at Disney nu advarer mod den »skadelige indvirkning«, som 'Aristocats'-klippet i deres traditionsrige 'Disneys juleshow' kan have.

Ifølge Disney-ekspert Anders Christian Sivebæk – der er medstifter af Dansk Donaldist-Forening og bibliotekar med speciale i Disney – er det dog ikke overraskende, at Disney i år har valgt at påklistre deres standardansvarsfraskrivelse på årets juleshow.

»Der er ikke meget, der er blevet ændret gennem tiden i 'Disneys juleshow', men de må have følt, at de har været nødt til det,« forklarer Disney-eksperten om disclaimeren.

»I ‘Aristocats’ har en af kattene en hat på hovedet og laver nogle øjenbevægelser, så det skal ligne, at den er kineser. I ‘Lady & Vagabonden’ er der også Tony og hans tjener, som er afbildede som italienere, men de er afbilledet noget venligere end den kineserkat der,« forklarer Anders Christian Sivebæk.

Han kan ellers kun komme i tanke om, at der i det oprindelige 'Disneys juleshow' var en sneboldkamp mellem Anders And og Chip og Chap, der er blevet taget ud.

»Det skal gerne være ligesom, det plejer at være juleaften, og 'Disneys juleshow' er en stor del af vores skandinaviske juletradition. Disney vil gerne være familievenlig underholdning, og der er ting, der er lavet i den tid, det nu er lavet i, der ikke er så familievenligt længere,« forklarer Disney-eksperten.

Har Disney Juleshow en 'skadelig indvirkning' ifølge dig?

Overfor B.T. fortæller kommunikationschef for The Walt Disney Company Nordic, Aurora Stark, at man har rådført sig til at advare imod den stereotype fremstilling af østasiatiske mennesker, som siameserkatten i 'Aristocats' afbilleder i filmen og i juleshowet.

»Disney arbejder tæt sammen med et eksternt, rådgivende organ på globalt plan. Det er sammensat af flere organisationer, der repræsenterer forskellige dele af samfundet og verden. Vi bestemmer sammen med dem, hvilke film og kortfilm skiltet skal ledsage,« forklarer Disneys nordiske kommunikationschef til slut.