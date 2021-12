»Dette program indeholder negative skildringer og/eller uacceptabel behandling af mennesker eller kulturer.«

Således sluttede årets 'Disney Juleshow' – med velkendte klip fra 'Lady & Vagabonden' og lignende klassiske samt nyere Disney-tegnefilm – som mange danskere så foran tv-skærmene juleaften.

»Disse stereotyper var fejlagtige dengang og er fejlagtige nu. I stedet for at fjerne dette indhold ønsker vi at anerkende dets skadelige indvirkning, tage ved lære af det og fremme dialog, så vi kan skabe en mere inkluderende fremtid. Disney ser det som sin opgave at skabe historier med inspirerende temaer, som afspejler menneskehedens rige mangfoldighed verden over,« lød den såkaldte disclaimer, som var underskrevet The Walt Disney Company.

Det er dog langt fra første gang, at Disney benytter sig af selvsamme ansvarsfraskrivelse.

'Lady & Vagabonden' var en del af 'Disney Juleshow' igen i år, og her var der brugt andre stemmer end tidligere. Vis mere 'Lady & Vagabonden' var en del af 'Disney Juleshow' igen i år, og her var der brugt andre stemmer end tidligere.

Den kan ikke mindst læses, hvis man vil se Disney-koncernens ældre værker såsom 'Peter Pan' og 'Aristocats' – der ligeledes var klip fra i juleshowet – på Disneys egen streamingtjeneste Disney+.

Men det var noget nyt at se disclaimeren klistret bag på 'Disneys Juleshow'. Og derudover var der også andre nyskabelser i årets juleshow.

»Der har ikke været ændringer, kun en helt naturlig og flot teknisk opgradering af klippene fra de gamle klip og den danske tale på Lady og Vagabonden, hvor den oprindelige fra 1955 var på i stedet for den nye fra 1997,« skriver Jacob Stegelmann, 'Troldspejlet'-vært og ansvarlig for Disney Sjov for DR, i en sms til B.T.

Han afviser at svare på yderligere spørgsmål, herunder spørgsmålet om den nye disclaimer, men henviser i stedet til DR Presse – der 1. juledag har lukket – eller Disney selv.

Disney er dog endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.

Men da B.T.s i sidste måned henvendte sig i forbindelse med, at Disney havde fjernet to afsnit af 'Luftens helte' – fra deres egen streamingtjeneste og fra deres udbud til ikke mindst Danmarks Radios 'Disney Sjov' – så lød svaret til sidst, at Disney afviste at kommentere bandlysningen.

Det stemmer dog knap så godt overens med Disneys ønske om at »fremme dialog«, som det skrives i den genbrugte disclaimer.

B.T. ville gerne have spurgt Disney til, hvilke dele af årets juleshow, der var »uacceptable« og ligefrem »skadelige«.

Men Anders Christian Sivebæk, der er medstifter af Dansk Donaldist-Forening – den officielle fanklub for Disneys 'Anders And'-univers og Disney generelt – og til daglig bibliotekar med speciale i Disney, kan fortælle, at Disney er »blevet meget mere fintfølende og stuerene gennem tiden«.

»Alt, hvad der bare kunne minde om vold eller latterliggørelse af andre befolkningsgrupper, er Disney ikke længere stolte af, og de laver heller ikke nyt af den slags,« fortalte Disney-eksperten til B.T. i forbindelse med bandlysningen af 'Luftens helte'-afsnittene.

Ikke mindst forklarede Anders Christian Sivebæk, at man ikke skal forvente yderligere forklaringer end dét, der skrives i disclaimeren, fra Disney selv.

»Disney er glade for at tage hensyn til ikke at blive anklaget for noget som helst. De er så stort et selskab, at de helst ikke vil berøre, at der er noget, de ikke kan stå inde for længere, og så i stedet bandlyser de uden forklaring.«