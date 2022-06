Lyt til artiklen

Midt i streamingkonflikten mister TV 2 nu deres fiktionschef, Katrine Vogelsang, der efter 11 år på posten, nu skal være direktør for Nordisk Film Production.

45-årige Katrine Vogelsang, der blandt andet kan prale af TV 2-succeser som 'Sygeplejeskolen', 'Sommerdahl' og ikke mindst 'Badehotellet', siger i en pressemeddelelse fra Nordisk Film Production:

»Jeg glæder mig til at komme tilbage til produktionen af film og serier og være der, hvor indholdet bliver skabt. Fundamentet er meget stærkt i Nordisk Film Production, og jeg ser frem til sammen med Henrik Zein, alle de dygtige producere, kreative talenter og medarbejdere i Nordisk Film at skabe endnu flere nyskabende fortællinger og engagerende indhold i højeste kvalitet.«

Hun begynder i sit nye job den 15. august og siger altså farvel til TV 2, efter et forår, hvor TV 2 ligesom Netflix og Viaplay har meldt ud, at de ikke vil sætte gang i nye danske film- og tv-produktioner på grund af en ny rettighedsaftale mellem Producentforeningen og den danske film- og tv-branche.

Katrine Vogelsang siger videre i pressemeddelelsen:

»Markedet har aldrig været mere komplekst med så mange forskellige aftagere og kamp om det kreative talent, og jeg håber, at min erfaring og viden fra broadcast og streaming kan bidrage til at fortsætte den spændende udvikling af Nordisk film Production.«

Hos TV 2 er man er ærgerlige over tabet:

»Katrine har gjort en kæmpe forskel i forhold til TV 2s stærke position på fiktionsområdet, og vi kommer virkelig til at savne hendes høje faglighed, smittende energi og helt igennem vidunderlige væsen. Listen af succesfulde produktioner med Katrines aftryk viser hendes imponerende spændvidde – fra julekalendere, der samler børnefamilierne, til de store historiske serier, der minder os om, hvad vi kommer fra. Fortællinger, som vi både kan spejle os i og blive udfordret af og som bliver siddende længe efter, at skærmen er slukket,« lyder det i en pressemeddelelse fra indholdsredaktør Lotte Lindegaard.

Katrine Vogelsang var blandt andet med til at søsætte successerien 'Badehotellet'. Vis mere Katrine Vogelsang var blandt andet med til at søsætte successerien 'Badehotellet'.

Hun fortsætter:

»Katrine er ikke bare en dygtig fiktionsproducent og chef, hun er også en markant skikkelse i branchen. Og så har hun formået at sætte et stærkt fiktionshold på TV 2, der betyder, at vi står et rigtig godt sted i forhold til fortsat at kunne indfri vores høje ambitioner på fiktionsområdet. Her skal vi jo heldigvis fortsat samarbejde med Katrine, og det glæder jeg mig til.«

Katrine Vogelsang blev uddannet som producer på Den Danske Filmskole i 2005 og var herefter ansat i flere år som producent hos DR Drama, hvor hun stod bag serier som 'Absalons hemmelighed', 'Sommer' og 'Lykke'.

Da hun skiftede til TV 2 blev et af hendes første store træk at hyre forfatterparret Stig Thorsboe og Hanna Lundblad til at lave en ny stor TV 2-serie.

I første omgang var hun ikke glad for, at de ville lave et historisk drama, som på papiret koster mange penge, men da hun senere så den endelige projektbeskrivelse af 'Badehotellet', gav hun grønt lys og resten er herefter som bekendt historie.

TV 2 meddeler at souschef Mette Nelund konstitueres som fiktionschef, indtil man har fundet en endelig afløser for Katrine Vogelsang.