Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Konflikten mellem streamingtjenesterne og den danske film- og tv-branche får nu to af Danmarks mest populære skuespillere til at reagere i kraftige vendinger.

Producentforeningen og Create Danmark, der blandt andet repræsenterer fagforbund for danske manuskriptforfattere, instruktører og skuespillere, indgik tidligere i år en ny rettighedsaftale gældende til 31. december 2023, der skal sikre medlemmerne bedre økonomiske vilkår i en ny verden, hvor streaming har vundet indpas.

Streamingtjenesterne mener imidlertid, at aftalen gør det for dyrt at producere nyt dansk indhold, og derfor har indtil videre TV 2, Netflix og Viaplay meldt ud, at de foreløbigt stopper udviklingen af nye danske film og tv-serier.

»Det er jo til at lukke op og s.... i,« skriver skuespiller og 'Badehotellet'-stjerne Jens Jacob Tychsen i en mail til B.T..

Skuespiller Jens Jacob Tychsen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Skuespiller Jens Jacob Tychsen. Foto: Ida Marie Odgaard

Han mener, det i høj grad kommer til at berøre alle udøvende parter foran og bagved kameraet og kalder streamingtjenesternes reaktion både 'smålig' og 'dum' og påpeger, at det flere gange har vist sig, at selv enkelte tv-produktioner sagtens kan genere mange nye abonnenter.

»Tænk bare på hvor mange, der pludselig skulle have HBO alene på grund af 'Game of Thrones',« lyder det fra Jens Jacob Tychsen, der mener, at de udøvende kunstnere retteligt bør belønnes, hvis deres indhold er med til at løfte en streamingkanal.

»Hvis en forholdsvis lille restaurant pludselig begynder at sælge voldsomt mange pizzaer på grund af kokkens køkkenfærdigher, er det vel også ok og god stil, hvis han stiger lidt i løn,« spørger Jens Jacob Tychsen, der tilføjer at han selv allerede er blevet ramt, men at det er de af hans kollegaer, hvor det virkelig kommer til at gøre ondt på, som han først og fremmest tænker på.

Skuespiller Søren Malling, der senest har medvirket i fjerde sæson af 'Borgen', der blev skabt i samarbejde med DR og Netflix, konstaterer indledningsvis, at det har taget alt for lang tid at lande en aftale mellem Producentforeningen og Create Denmark.

Skuespiller Søren Malling. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Skuespiller Søren Malling. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Når aftalen så endelig lander, kommer det bag på dem, at de kommercielle aktører siger nej tak,« lyder det undrende fra Søren Malling, der tilføjer:

»Jeg må blot sige, at der er noget galt med dem, der har forhandlet aftalen. Det er for useriøst og barnligt og ikke i orden for alle os, der arbejder i branchen. Man må spørge sig selv i en film- og tv-verden, hvor grænserne bliver brudt ned: Vil vi hellere have en røvfuld rettighedspenge istedet for arbejdspladser?«

Søren Malling sender en kraftig opfordring til alle parter om at komme tilbage til forhandlingsbordet - og det er skam også planen, forsikrer talsmand for Creative Denmark, Benjamin Boe Rasmssen til B.T.

Han fortæller, at Viaplay Group allerede har rakt ud for at kigge på en løsning, ligesom han tror på, at TV 2 og de andre streamingtjenester - bortset fra de amerikanske - nok skal være til at tale med.

»Nu har vi stukket en finger i jorden hos de forskellige foreninger, og så skal vi og Producentforeningen mødes i morgen (fredag, red.) og se på, hvordan vi tackler det her. Det ville være useriøst bare at kaste håndklædet i ringen, men vi skal både sørge for at branchen klarer sig nu, men samtidig også fortsat har et højt niveau om fem-ti år.«