I aftenens afsnit af opfølgningsprogrammet 'Løvens hule – velkommen til virkeligheden' møder vi virksomheden LOCKED.

LOCKED tilbyder såkaldte Escape Rooms, hvor gæsterne på tid skal løse udfordrende gåder for at 'undslippe rummet', før tiden løber ud.

Stifterne af virksomheden, Anna Grantland og Martin Høeg, har – som mange andre erhvervsdrivende – lidt under coronakrisen.

Det kommer for alvor til udtryk i programmet.

Med to nye afdelinger på vej, udgifter for mere end 250.000 kroner og en omsætning på rundt regnet nul kroner, måtte de, sammen med investorerne fra hulen, Jan Lehrmann og Mia Wagner, sørge for at spare, hvor de kunne.

»Det var nok den værste tid i vores professionelle liv. At man slet ikke kunne få lov at handle på nogle af de ting, vi havde aftalt med Jan og Mia. Vi skulle jo eksekvere en spareplan i stedet for en vækstplan – det var meget demotiverende og frustrerende,« fortæller Martin Høeg til B.T.

De modtog heldigvis stor opbakning fra de garvede løver:

»Vi ville jo gerne vise over for dem, at vi var gode til at drive forretning, men de har været super støttende hele vejen igennem og sagt, at det ikke er her, det bliver afgjort. Det er jo ikke noget, vi kan gøre for. Det var ude af vores hænder.«

LOCKED måtte holde lukket fra december 2020 og helt frem til maj i år.

»I starten var vi stadig udfordret på grund af coronasituationen, blandt andet fordi der var krav om coronapas og lange køer til test. Vi var lidt spændte på, om der overhovedet kom nogen,« fortæller han.

Men Martin Høeg blev heldigvis positivt overrasket, og det ser ud til, at heldet er vendt for LOCKED.

»I juli og august har vi virkelig haft mange besøgende gæster.«

I juli faktisk så mange gæster, at virksomheden for første gang nogensinde har omsat for over en million kroner.

»Det er jo en fed milepæl at nå, og her i august kommer vi også til at slå omsætningsrekord,« fortæller Martin Høeg.