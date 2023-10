Det sker igen og igen.

Kendte mennesker misbruges på nettet til at reklamere for produkter, der har til hensigt at franarre danskerne deres penge igennem falske reklamer.

B.T. har for nyligt beskrevet, hvordan kendte som Steen Langeberg, Ida Wohlert, Mikkel Kryger og Louise Wolff er blevet brugt til falske reklamer.

Men nu er der tale om et helt program, der misbruges til at reklamere for et slankeprodukt, der ifølge den falske hjemmeside fik en stor investering i det populære 'Løvens hule'.

En af de falske reklamer, der florerer rundt på de sociale medier. Foto: Facebook Vis mere En af de falske reklamer, der florerer rundt på de sociale medier. Foto: Facebook

'Aldrig før har hele 'Hule'-juryen selvstændigt besluttet at investere millioner af euro i et enkelt produkt,' står der på den falske hjemmeside.

Her er der delt billeder fra ottende sæson af kvinderne Maria og Louise, der i virkeligheden står bag firmaet Beauty Boosters, men på den falske side altså skal ligne at have skabt et vægttabsmiddel, der er så godt, at alle løverne vælger at investere.

Kvinderne misbruges til at sælge et andet produkt end det, de var i programmet med. Foto: DR Vis mere Kvinderne misbruges til at sælge et andet produkt end det, de var i programmet med. Foto: DR

Men der er altså tale om fup og fidus.

Til B.T. fortæller DR, at man på kanalen ofte er offer for falske reklamer, og at mediet tit bruges i misledende kampagner.

»Der sker jævnligt, at DR Jura håndterer den type sager.«

Sådan spotter du en falsk reklame Hvis du er i tvivl, om en hjemmeside nu også sælger det, som de reklamerer for, så er der nogle kendetegn, du kan undersøge, inden du vælger at købe noget fra hjemmesiden. It-borger.dk har udarbejdet en tjekliste, som du kan gennemgå, hvis du er i tvivl. 1. Er URL'en korrekt? Hvis navnet på hjemmesiden oppe i URL'en ikke har mediets navn i sig, men i stedet potentielt består kun af tal, kan det være en god indikator på, at det er en falsk side. 2. Ser opsætningen eller grafikken lidt forkert ud? Svindelhjemmesider er ofte blevet oprettet hurtigt. De vil derfor også ofte være lidt grimmere end den side, de forsøger at imitere. Farverne kan være forkert, teksten kan være for lille eller for stor og logoet kan se lidt sløret ud. 3. Er der stavefejl? Hvis der er tale om mange stavefejl på en side, vil der ofte være tale om svindel. Større hjemmesider gennemgås ofte af folkene bag, der altid forsøger at sikre et korrekt sprog. 4. Er indholdet meget følelsesbetonet – og skal du skynde dig for at udnytte tilbuddet? Falske reklamer og fupartikler spiller ofte på dine følelser. De bruger kendte mennesker for at lokke dig ind, og fortæller dig bagefter, at nogen forsøger at holde en bestemt information eller teknik fra dig, så du er nødt til hurtigt at handle. Formålet med dette er at få dig til at reagere instinktivt, i stedet for at overveje, hvorvidt noget faktisk kan være sandt. 5. Hvis det lyder for godt til at være sandt, er det som regel tilfældet I sidste ende er det tydeligste tegn på, at der er tale om svindel, hvis du bliver lovet noget, som lyder for godt til at være sandt. Så spørg altid dig selv – lyder det her for godt til at være sandt?

DR Jura oplyser, at man håndterer sagerne, når de bliver gjort opmærksomme på dem.

»Det er DR Jura, der håndterer disse sager, når vi bliver gjort opmærksomme på dem. Hvis en konkret juridisk vurdering fører til, at der er tale om krænkelser af DR’s brand/program, så retter vi som udgangspunkt altid henvendelse med henblik på, at de får nedtaget materialet.«

Men som det også er tilfældet for de kendte, der personligt misbruges til reklamer på nettet, så kan det være meget svært at gøre noget ved.

»Det kan dog være umuligt at finde ud af, hvem der står bag, og vores handlemuligheder er i den forbindelse ikke bedre, end de er for alle mulige andre, der bliver misbrugt på sådan nogle sider,« lyder det fra DR Jura.