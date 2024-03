De fik ingen investering af løverne, men alligevel er deres hjemmeside blevet fuldstændig lagt ned.

Michael og Lotte Sejr fra Herning var med i torsdagens udgave af DR-programmet 'Løvens Hule,' hvor de præsenterede deres virksomhed Denwax.

»Vores webshop er gået ned tre gange. Vi har solgt for en halv million kroner på halvanden dag. Det er gået helt amok,« siger Michael Sejr til TV Midtvest.

Deres produkt blev kaldt for et »vidundermiddel,« der kan bruges til det hele.

Det er nemlig et rengørings- og plejemiddel, som de selv producerer og sælger. Men alligevel blev det altså ikke til en investering fra de fem løver.

»Vi ville selvfølgelig gerne have haft en investering, men vi klarer os uden. Så må vi søge ind igen et andet år og vise dem, at de tog fejl,« siger Michael Sejr.

Løvens Hule har tidligere trukket overskrifter, da flere af de originale løver valgte at forlade programmet.

Sidste år valgte Jesper Buch, Jacob Risgaard og Christian Arnstedt at forlade DRs populære iværksætterprogram.

Det nye løvepanel består derfor af investorerne Louise Herping Ellegaard og Anne Stampe, der blev introduceret i sidste sæson. Derudover de tre nye ansigter Morten Larsen, Tahir Siddique og Nikolaj Nyholm.

Lyt til B.T.s nye podcast 'B.T. & det gode selskab' her: