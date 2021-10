»Lasse græder! Lasse græder! Lasse græder!«

Sådan udbasunerede komikeren Linda P i lørdagens udsendelse af TV2-programmet 'Stormester'.

Her havde hun og de fire andre deltagere fået til opgave at lave et vedkommende indslag til ægteparret Steffen og Inge Glahn, der var inde for at fejre deres smagradbryllup til optagelserne i Glassalen i Tivoli.

Men det indslag, der scorede toppoint hos den såkaldte stormester Lasse Rimmer, var musikeren Tobias Rahims sang til ægteparret.

Lasse Rimmer måtte fælde en tåre for åben skærm og fyldt sal, da Tobias Rahim sang sin sang til ægteparret Steffen og Inge Glahn.

»Jeg sidder lige og tænker på engang, jeg hakkede nogle løg,« lød det med et glimt i øjet fra en rørstrømsk Lasse Rimmer efter sangen.

Sangen 'Ingen som Inge' var en hyldest til den kvindelige del af det 55 år lange ægteskab og handler om at overkomme forhindringer som utroskab og langdistance sammen igennem et langt kærlighedsliv.

Og det ramte et ømt punkt hos den 49-årige tv-vært.

»Jeg sidder der som nyskilt, og om lidt fejrer mine forældre guldbryllup. Jeg syntes, at det var meget rørende,« fortæller Lasse Rimmer nu til tv2.dk.

I august annoncerede han og den 28-årige influencer Line Hoffmeyer nemlig, at de skulle skilles efter knap to års ægteskab.

Det er dermed hans anden skilsmisse. Han har tidligere været gift med Lene Dahlquist, som han har døtrene Pippi Alberte og Hedvig Betty på 18 og 13 år med.

Men i 'Stormester'-opgaven handlede det om ægteskabet mellem Steffen og Inge Glahn.

Ægteparret fik selv tårer i øjnene over den smukke sang, som Tobias Rahim havde lavet til de to gifte præster – efter kun ti minutters samtale med dem, og derefter otte ugers forberedelsestid.

»Tobias, du fik mig til at tude! Og nu begynder jeg på det igen!« lød Lasse Rimmers begrundelse for at honorere indslaget som aftenens bedste – og den 49-årige komiker tøver nu heller ikke med at kalde indslaget for programmets historiens bedste.

Sangen har da også fået mere end fem gange så mange visninger som den typiske video på den officielle Instagram-profil for 'Stormester'.

TV2-programmet 'Stormester' går ud på, at fem kendte danskere skal løse forskellige skæve opgaver, hvorefter stormesteren bedømmer deres løsninger.

Deltagerne i denne femte sæson af 'Stormester' er komikerne Linda P, Simon Talbot og Jonas Mogensen, samt satirikeren Sofie Jo Kaufmanas og musikeren Tobias Rahim. Værten og stormesteren er Lasse Rimmer, mens hans assistent, der hjælper med opgaverne, er komikeren Mark Le Fevre.