Jes Dorph-Petersen lancerer nu et angreb på sin tidligere arbejdsplads TV 2. Han mener, at stationen leger »menings- og moralmilits«, og siger, at han 'ikke er imponeret' over sine tidligere kolleger.

Jes Dorph-Petersen sagde op på Nordisk Film i januar, efter TV 2 erklærede ham uønsket som tv-vært på stationen ovenpå anklager om grænseoverskridende adfærd. Men forleden kom hans tidligere kollega Niels Brinch ham til undsætning på Facebook.

»Jeg er glad for det, Niels Brinch skriver. Jeg har ikke snakket med ham om det, men jeg er glad for, at Niels støtter mig. Ikke kun som ven, men også fordi jeg jo ved, at Niels kender tingene i detaljer. Han ved meget mere end de fleste, der har dannet sig en mening om, hvad der er foregået på TV 2. Han ved, hvor abrupt og totalt tosset den her sag er,« siger den 62-årige tidligere TV 2-vært.

Niels Brinch forsvarer nu Jes Dorph-Petersen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Niels Brinch forsvarer nu Jes Dorph-Petersen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Men andre burde følge Niels Brinchs eksempel, mener Jes Dorph-Petersen.

»Jeg har fået masser af støtte på sms'er og på Messenger. Men slet ikke i det offentlige. Jeg vil sige det på den måde: Jeg er ikke imponeret over den opbakning, jeg har fået, og den solidaritet, der er blevet vist fra mine tidligere kollegaer. Men jeg bebrejder ingen noget. Det må de jo selv om,« siger han.

Han anklager direkte TV 2 for at give sine gamle venner mundkurv på, og han siger, at mange frygter for deres fremtidige karriere på TV 2, hvis de støtter ham.

»Jeg er også godt klar over, at der fra ledelsen på TV 2 har været et stort pres på folk for ikke at vise støtte til mig. Det har været svært i denne her tid, hvor TV 2 har sat en form for menings- og moralmilits på gaden,« siger han og uddyber:

Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Arkivfoto af Jes Dorph-Petersen. Foto: Asger Ladefoged

»Jeg har oplevet mange, som støtter mig internt, men som siger, at de ikke tør gøre det offentligt, fordi de frygter for deres karrierer, og som føler sig presset af TV 2 til ikke at støtte mig.«

B.T. har forsøgt at få en reaktion fra TV 2, men stationen ønsker ikke at kommentere anklagerne.

Forleden skrev Niels Brinch, at han var chokeret over TV 2s ageren i sagen om Jes Dorph-Petersens og Jens Gaardbos exit:

»At de to mænds karrierer skulle ende på denne måde, er absurd. Påstandene mod dem er også absurde. En advarsel, en påtale eller anden sanktion kunne jeg måske til nød forstå. Selvom det i lyset af sagernes substans også efter min mening ville have været forkert,« skrev Niels Brinch på Facebook.

Over for B.T. afviser Jes Dorph-Petersen, at timingen af Niels Brinchs opslag på Facebook har noget at gøre med den kommende tv-dokumentar om arbejdsmiljøet på TV 2. Programmet ventes i slutningen af september eller starten af oktober på Discovery.

»Der kan jeg kun sige, at jeg overhovedet ikke har talt med Niels Brinch. Så hvis det her er en del af et spinapparat, så har jeg også sørget for, at solen skinner i dag. Det har ikke en skid på sig,« siger han.

En advokatundersøgelse fra Norrbom Vinding viser, at Jes Dorph-Petersen har opført sig 'grænseoverskridende' over for en kvinde, der var journalistpraktikant.

Episoderne skete i 2001 og 2003.

I den første sag er Dorph-Petersen anklaget for at have tvunget kvinden til at have sex, og ifølge den anden skulle Jes Dorph-Petersen og en anden mandlig kollega have lagt op til, at de skulle have sex.

Jes Dorph-Petersen afviser de væsentligste punkter i anklagerne.