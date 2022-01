Janet Jackson stod ofte ved Michael Jacksons side, da han var i retten under anklage for seksuelt misbrug af drengebørn.

Men den 55-årige popstjerne har afholdt sig fra at udtale sig om beskyldningerne mod sin afdøde bror. Beskyldninger om overgreb, udnyttelse og pædofili, som hun og resten af familien har benægtet.

Men i en kommende dokumentar sætter Janet Jackson ord på beskyldningerne om Michael Jackson. I mindre beskyttende vendinger end tidligere.

✨Happy New Year! It's the moment we've all been waiting for - night one of #JanetJacksonDoc premieres Friday, January 28th at 8/7c.✨@janetjackson @aetv pic.twitter.com/u8HtKs3edO — Lifetime (@lifetimetv) January 1, 2022

Det fremgår af en ny trailer for den længe ventede dokumentar 'JANET'.

»Der følger en del granskning med det efternavn,« siger sangerinden i traileren og indrømmer, der har påvirket hendes karriere negativt.

»Ja. Skyldig ved sammenligning. Er det ikke det, de kalder det?«

Dokumentaren 'JANET' har været fem år undervejs. Den første del af to udkommer 28. januar på amerikanske Liftetime og A&E.

Det vides endnu ikke, om dokumentaren får dansk premiere.

Men det vides dog, at den kommer til at indeholde materiale, der aldrig før har været vist om både den verdensberømte sangerindes private og professionelle liv.

Michael Jackson giver sin søster Janet Jackson et kindkys til Grammy Awards i 1993. Foto: SCOTT FLYNN Vis mere Michael Jackson giver sin søster Janet Jackson et kindkys til Grammy Awards i 1993. Foto: SCOTT FLYNN

Eksempelvis nævnes både Jackson-familiens »strenge« overhoved, faren Joe Jackson, og en vis famøs bryst-svipser i den nye trailer.

»Janet Jackson løfter sløret for hendes privatliv for den første gang og afslører sine mest intime stunder nogensinde fanget på kamera,« lover beskrivelsen af dokumentaren.

»Dokumentaren beskriver Janets rejse tilbage til verdensscenen efter et pludseligt afbræk for musikken. Talende som aldrig før, diskuterer Janet alt, inklusiv hendes Super Bowl-optræden med Justin Timberlake i 2004, hendes bror Michaels død og at blive mor sent i livet.«

Ikke mindst dukker højprofilerede kendisnavne som Mariah Carey, Samuel L. Jackson, Missy Elliott og Whoopi Goldberg op i dokumentaren og roser popikonet i flatterende vendinger.

Både Janet Jackson og hendes bror Randy Jackson har været eksterne producere på dokumentaren om den førstnævnte musiker. Ben Hirsch er instruktør.