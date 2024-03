Man kender tricket fra prisuddelinger og lignende store shows.

Men nu er det også blevet indført i 'X Factor' – altså 'skrub af'-musikken. Hvor musikken begynder at spille, når en dommer snakker for længe.

B.T.s anmelder er ikke begejstret for tiltaget – men hvad siger dommerne selv?

»Det kan godt være lidt stressende, for man har mange ting, man gerne vil sige. Men jeg tror egentligt, det er meget godt for programmets fremdrift, at vi ikke falder ned i et snakkehul,« lyder det fra Simon Kvamm.

»Sådan fungerer en samtale i det virkelige liv også. Så kan man mærke: Okay, nu er der ikke mere opmærksomhed længere,« minder Oh Land om med et grin.

Men:

»Jeg elsker at tale ovenpå musik, så det fungerer sådan set meget godt for mig,« siger Blachman og trækker på smilebåndet.

Dommerne Thomas Blachman, OH Land og Simon Kvamm i andet liveshow af 'X Factor', fredag 1. marts 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Dommerne Thomas Blachman, OH Land og Simon Kvamm i andet liveshow af 'X Factor', fredag 1. marts 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Begge hans meddommere har da også det indtryk, at tiltaget er indført med Blachman in mente.

»Jeg havde jo den klare fornemmelse, da vi blev introduceret for det, at det var for at bremse Blachman. Men jeg fik så at vide, at det var egentligt mig, der sidste år havde de længste oplæg,« fortæller Simon Kvamm.

»Så jeg er selv skyldig – medskyldig – i, at de har indført det, og jeg tror egentlig, det er meget godt for det hele.«

Oh Land er dog stadig forvisset om, at det er Blachman, der er synderen.

»Jeg synes, det er meget fedt, for det giver os en ramme, vi kan bevæge os indenfor. Det gør, at vi bliver tvunget til at være en lille smule mere præcise, og ikke snakke om kønssygdomme i evigheder,« lyder det med et glimt i øjet fra Oh Land.

Thomas Blachman indrømmer da også, at han kom til at tale over sig til fredagens liveshow, da han talte løs om 80erne - og herunder frygten for aids.

»Det er måske heller ikke noget, som seerne behøver få noget at vide om fredag aften, men nogle gange, i og med, at jeg ikke forbereder mig, så sker der sådan nogle ting,« indrømmer Blachman.

For han kan faktisk også godt se, at det »på en måde også er meget godt« med skrub af-musikken.

»Jeg forbereder aldrig en skid, heller ikke de der salgs-pitch-taler indtil, en artist kommer ind. Jeg improviserer det, og jeg gør det relativt kort, og det har jeg altid gjort, for jeg synes, der går for meget brugtvognsforhandler i den, hvis man sidder og oversælger sine artister,« påstår dommeren.

»Jeg tror, de har sådan en 25 sekunders regel, og så begynder det, og så må man så runde af. Men jeg er alligevel ikke typen, der taler specielt længe ad gangen,« siger Thomas Blachman med et smil.