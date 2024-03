Årets andet 'X Factor'-liveshow havde sine momenter.

Men særligt på et punkt blev det denne aften tydeligt, at TV 2 har spændt ben for sig selv – og at dommer Simon Kvamm måske har fået sat lidt for meget skub i formatet.



Herunder får du B.T.s dom over fredagens omgang 'X Factor'.

Mere rablen, tak!

Aftenens liveshow bød på en god mængde imponerende, farverige 80er-lysshows og velproducerede deltagerpræsentationer med noget på hjerte. I det hele taget er det tydeligt, at TV 2 har helt styr på teknikken.

I starten var alt også som det gode gamle 'X Factor', vi kender og elsker.

Thomas Blachman fik lov til at rable løs om ikke mindst kønssygdomme, og dommerne kom med kærlige, konstruktive stikpiller til hinanden, såsom Oh Lands bemærkning om, at Thomas Blachman da havde glemt de solostykker, han ellers forherligede til sidste uges gruppeoptrædener.

Men det fik ikke lov at vare ved.

Lad nu dommerne være, TV 2!

Men! For der er altid et men. Man kan ikke undgå at ærgre sig, hver gang TV 2 sætter deres nye musikalske 'hold op med at snakke'-musik på.

Det var tydeligt at se, at den manøvre flere gange tog både lysten og modet fra Thomas Blachman, så man helt får lyst til at give ham ret i, at TV 2 måske prøver at fase ham lidt ud.

Også Oh Land blev cuttet unaturligt hurtigt af, og i det hele taget gør den finte ikke noget godt for den liv og sjæl, der gerne skulle være bare lidt tilbage af i et ellers bund iscenesat tv-program.

Simon Kvamm har sejret sig ihjel

Det er selvsagt, at den nyeste dommer Simon Kvamm har bragt noget ny nerve til 'X Factor'.

Han er respekteret af sine meddommere, og hans store tanker om sangkonkurrencens format har fået både Oh Land og Blachman mere op på tæerne. Alle gør mere ud af deres liveshows, både musikalsk og showmæssigt.

Men for at bruge et for tiden farligt udtryk, så har Simon Kvamm måske sejret sig ihjel.

Til aftenens liveshow druknede en lang række deltagere i de storladende sceneshows med blinkende lysbaggrunde og ligegyldige rekvisitter, såsom Nicolaj Lindbys hovedet-ind-i-computeren-detalje eller Kaos' overstrøm af spejderstatister.

Særligt irriterende ses Simon Kvamm-effekten dog ved, at aftenens ellers velkendte 80er-hits blev overfortolket til ukendelighed.

Nostalgikerne hjemme i stuen blev spist af med et prætentiøst dommerbord, der fokuserede mere på at imponere hinanden med deres nytænkende arrangementer end på at levere 80'er-stemning til målgruppen, der nok også gerne ville kunne synge lidt med hjemme i stuerne.

Samlet set var aftenens 'X Factor'-liveshow en lidt for teknisk omgang.

TV 2s 'skrub af'-musik ødelagde flere potentielt gode tv-øjeblikke, og de ellers flotte sceneshows endte med at overskygge deltagerne og deres overfortolkede versioner af klassiske 80er-hits.