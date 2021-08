Nu har 'Vild med dans' fået sit første dansepar – og tilmed programmets første kvindelige dansepar.

Det består af den nydansende musiker Freja Kirk og danser Claudia Rex.

Begge betragter det som et stort privilegium at få lov til at være det første kvindelige dansepar i programmets danske historie.

»Jeg er rigtig stolt over at få lov til at være med til at rykke lidt på nogle grænser og flytte nogle idéer om, hvordan tingene hænger sammen, og hvordan kønsrollerne skal være,« understreger Freja Kirk.

Det var netop også med lovningen om at danse med en kvinde, at Claudia Rex lod sig overtale til at vende tilbage til programmet.

»Men jeg tænker, at det er en engangsforestilling, selvom jeg har sagt to gange nu, at jeg ikke kom tilbage. Jeg har jo en helt anden karriere nu, så p.t. er det udelukkende på grund af, jeg skal danse med Freja,« forklarer den 34-årige radiovært med et grin.

Heller ikke 34-årige Freja Kirk var i tvivl om, hvad hun skulle svare, da TV 2 spurgte, om hun ville deltage i danseprogrammet.

»Jeg synes, det er en sjov udfordring på mange parametre. Det er virkelig uvant for mig at skulle indtage en scene på den måde,« fortæller hun.

Freja Kirk er musiker.

Programmets første dansepar af samme køn vandt tilmed hele balladen forrige år: skuespiller Jakob Faurby og danser Silas Holst.

Men de fortalte også ærligt om, at det bestemt ikke var alle, der var lige begejstrede for det mandlige dansepar – og flere gav gerne tydeligt udtryk for det overfor dem.

Den slags håber programmets første kvindelige dansepar dog at kunne stå imod.

»Vi tager det, som det kommer. Vi er forberedt på, at der måske godt kan være lidt modvind, men så tager vi den derfra. Hovedsagen er, at vi har det godt sammen,« understreger Claudia Rex.

Jakob Fauerby og Silas Holst i en slowfox i 'Vild med dans' 2019. Foto: Martin Sylvest

Og Freja Kirk tilføjer:

»Det er også okay, hvis folk skal bruge lidt tid på lige at finde ud af, hvad det her er for noget. Det er fair nok, sådan er det jo.«

De kommer dog også til at gøre det anderledes end Silas Holst og Jakob Faurby.

Freja bliver 'manden': Nej tak til kjole

De to herrer gjorde meget ud af at deles om førerrollen i 2019, men hos Freja Kirk og Claudia Rex kommer førstnævnte hovedsagelig til at indtage den rolle.

»Det er Freja, der primært kommer til at have mandetrinene, men vi kommer til at bytte en gang imellem. Men det er Freja, der repræsenterer den maskuline del. Vi bygger det op sammen fra uge til uge,« fortæller Claudia Rex.

Det skal være tro mod Frejas person, forklarer hun.

»Jeg har aldrig været den klassiske pige, som drømte om at komme ind på et dansegulv i en høj hæl og en kjole. Jeg har været drengepigen, der havde lyst til at tage en skjorte på og flirte lidt med pigerne, så det var meget naturligt, at det var den vej, vi skulle gå,« supplerer Freja Kirk.

Claudia Rex dansede i 2014 med skuespiller Johannes Nymark. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Så der bliver ikke dobbelt op på smukke dansekjoler, bare fordi det første kvindelige dansepar har ramt 'Vild med dans'.

Til gengæld kommer der til at være masser af kemi. For efter de første to ugers dansetræninger mener TV 2s nye dansepar allerede, at de er det perfekte match.

»Det kunne de sgu ikke have gjort bedre! De har prøvet det før,« siger Freja Kirk med et grin.

Det er netop også TV 2 selv, der har taget initiativ til at lave et kvindeligt dansepar.

»Men folk bag programmet har nok godt vidst, hvad der lå i at spørge mig. Det var da helt klart også et stort ønske fra mig, at jeg fik lov til at indtage den mandlige rolle,« forklarer Freja Kirk.

Sus Wilkins og Freja Kirk ved Danish Rainbow Awards i 2019. Foto: CHRISTENSEN, KLAUS BO

Privat danner Freja Kirk par med skuespiller Sus Wilkins, som hun i næste måned skal giftes med.

Claudia Rex er gift med skuespiller Pelle Emil Hebsgaard. Sammen har de sønnen Zacharias på to år.