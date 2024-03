Bemærkede du støttebindet på den yngste Selmani-bror under fredagens 'X Factor'-udsendelse?

Nu forklarer han, hvordan han kom til skade i løbet af ugen.

De to Kalundborg-brødre Rinor og Arbnor Selmani gik fredag aften videre i 'X Factor' efter at have sunget Gilli-nummeret 'Knokler hårdt'.

I løbet af udsendelsen bar 19-årige Rinor et støttebind på den ene arm, og til B.T. forklarer han nu, at det skyldtes den forproducerede tv-optagelse, hvor man så de to brødre spille fodbold med nogle venner.

»Det var det fede saksespark, jeg lavede i videoen, hvor jeg ikke rammer bolden. Der ramte jeg heller ikke helt landingen, så jeg slog lidt armen,« fortæller Rinor og fortsætter:

»Det er bare et slag. Jeg kan mærke, at det går ligeså stille væk. Jeg tog det bare på, fordi det gør lidt ondt, når jeg ikke har det på.«

Han tilføjer, at det havde den effekt, at han i denne uge holdt mikrofonen i den modsatte hånd og slutter så:

»Men værre er det ikke.«

Se Rinor fortælle om sin 'X Factor'-skade i videoen øverst.

Du kan læse B.T.s anmeldelse af ugens 'X Factor' HER.