Linse Kessler har overfor flere medier afvist at tale om den passage i sin og veninden Didde Skjelmose nye bog, der handler om dengang, hun stak en veninde ned.

Den efterfølgende kritik har nemlig ikke mindst lydt på, at Linse Kessler ikke angrer overfaldet, der sendte hende 15 måneder i fængsel og veninden ti dage på hospitalet, ligesom beskrivelsen af knivstikkeriet i bogen er blevet kritiseret for at håne offeret, der blandt andet beskrives ud fra sine »pædagog-hængepatter«.

Men nu tager Linse Kessler selv bladet for munden i et Instagram-opslag, hvor hun undskylder.

»Jeg ved, at vores sprog kan virke hårdt, når vi taler med hinanden, men jeg vil gerne understrege, at jeg aldrig har haft til hensigt at grine af, tale ned til eller håne nogen. Og hvis man forstår det sådan, så beklager jeg,« skriver realitystjernen.

Arkivfoto: Reality stjerne Linse Kessler fylder 50 år d. 31. marts 2016 Arkivfoto: Realitystjerne Linse Kessler fotograferet d. 13. november 2015 på Amager. Linse Kessler er hovedpersonen i realityprogrammet 'Familien på Bryggen', der handler om Linses familie og venner på Islands Brygge. I øjeblikket er niende sæson af TV3-serien i støbeskeen. Første sæson havde premiere i 2011, hvor også Linses bror, bokseren Michael Kessler, deltog, han har senere trukket sig fra serien. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Arkivfoto: Reality stjerne Linse Kessler fylder 50 år d. 31. marts 2016 Arkivfoto: Realitystjerne Linse Kessler fotograferet d. 13. november 2015 på Amager. Linse Kessler er hovedpersonen i realityprogrammet 'Familien på Bryggen', der handler om Linses familie og venner på Islands Brygge. I øjeblikket er niende sæson af TV3-serien i støbeskeen. Første sæson havde premiere i 2011, hvor også Linses bror, bokseren Michael Kessler, deltog, han har senere trukket sig fra serien. (Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix 2015) Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg hverken griner eller gør grin med min handling dengang. Jeg har levet, og jeg skal fortsat leve med, at jeg traf den beslutning. Der går sjældent dage, hvor jeg ikke på én eller anden måde bliver mindet om det, og det er bestemt ikke noget, jeg er stolt af.«

Linse Kessler understreger i sit opslag, at hun er en meget andet person i dag, end hun var dengang tilbage i 1995, hvor overfaldet fandt sted.



»Jeg har afsonet mine domme, jeg har erkendt, at jeg har begået og begår fejl. Vi er alle formet af dét liv, vi har levet – og heldigvis bliver vi klogere hele livet.«

Det eneste svar som B.T. har fået fra Linse Kessler i forsøget på at forholde hende den verserende kritik har været 'Ingen kommentarer'.

Har du tilgivet Linse Kessler?

Også allerede inden bogens udgivelse afviste Linse at give interviews i den forbindelse.

Men mandag lod hun sig alligevel overtale til at deltage i DR-programmet 'Aftenshowet', hvor hun blev spurgt ind til knivoverfaldet på veninden, der efter sin hospitalsindlæggelse flygtede til Tibet.

»Det er lidt voldsomt,« erkendte TV3-stjernen nødtvungent om sin ugerning.

»Men på den anden side, så var hun ikke uskyldig. Det her kunne have de sygeste konsekvenser for mig, og det vidste hun godt,« forklarede Linse Kessler.

'Familien fra Bryggen' har kørt i 19 sæsoner og er blandt TV3s mest populære programmer. Her møder man Linse Kessler, hendes veninde Didde Skjelmose, samt Linse Kesslers datter Stephanie 'Geggo' Salvarli og hendes mand Cengiz Salvarli. Foto: TV3 Vis mere 'Familien fra Bryggen' har kørt i 19 sæsoner og er blandt TV3s mest populære programmer. Her møder man Linse Kessler, hendes veninde Didde Skjelmose, samt Linse Kesslers datter Stephanie 'Geggo' Salvarli og hendes mand Cengiz Salvarli. Foto: TV3

Realitystjernen følte dog »at meget blev komplet misforstået og kom forkert ud«, hvorfor hun nu er tyet til Instagram for at fortælle sin version.

Linse Kessler understreger i opslaget blandt andet, at hun handlede, som hun gjorde, fordi hun var i et voldeligt forhold med sin daværende rockerkæreste Dennis.

I bogen beskriver Linse Kessler nemlig, at hun valgte at stikke veninden ned, fordi veninden havde sladret til Dennis om, at Linse samtidig havde en anden kæreste i Vejle. Derfor ville Linse Kessler straffe veninden, ligesom hun ved at stikke hende ned kunne komme i fængsel og dermed i sikkerhed fra den sure, hævngerrige rockerkæreste.

»Til de mange kvinder derude, som nu befinder sig i et voldeligt forhold, er mit råd: Kom væk før det er for sent, og før det bliver nødvendigt at gribe til drastiske handlinger, som jeg gjorde. Jeg kom ikke væk i tide,« skriver Linse Kessler i opslaget.