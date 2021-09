Christian Rank er færdig som chef for DR Drama.

Det skriver DR selv i en pressemeddelelse, men Mediawatch kalder det en regulær fyring.

»Jeg er stolt af de mange gode serier, DR Drama har leveret i min tid som dramachef. Det gælder i høj grad også de produktioner, der er på vej. Jeg har i min periode lagt vægt på at sikre, at DR Drama kendetegnes ved vedkommende serier af høj kvalitet,« siger han selv i pressemeddelelsen.



DR Drama har med Christian Rank i spidsen leveret dramaproduktioner som 'Ulven kommer' og 'Julefeber'.

Senest måtte han dog lægge produktionen ned af den stort anlagte serie om Leonora Christina, og det er den turbulens, som det har medført, der nu får Christian Rank til at trække stikket, da det »ikke er muligt at skabe den fornødne ro«.

»'Leonora'-produktionen har været et vigtigt projekt for mig, og jeg er ked af, at det har været nødvendigt at udsætte produktionen. Det har været et udfordrende forløb, situationen er nu fastlåst, og derfor forstår jeg DRs ønske om, at der skal skabes ro omkring DR Drama, så DR fortsat kan levere dansk tv-fiktion i særklasse,« siger Christian Rank i pressemeddelelsen.

Fra Henrik Bo Nielsen, direktør for DR Kultur, Børn og Unge, lyder det, at afdelingen har brug for en ny start.

DR Dramas souschef, Marianne Bennetzen, konstitueres, indtil en ny dramachef er på plads.