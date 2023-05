Den canadiske sangstjerne Céline Dion er kendt for sine storladne, romantiske ballader og er en af de bedst sælgende sangerinder – nogensinde. Nu har hun skiftet metier.

Som 55-årig får hun spillefilmsdebut i filmen ‘Love Again’, der den 11. maj har premiere i danske biografer.

Men skal man tro anmelderne, slipper hun ikke helt heldigt fra karriereskiftet:

»Sæsonens ringeste film,« lyder dommen fra Politikens anmelder Michael Bo, der giver komedien en enkelt, sølle stjerne.

I 'Love Again' finder hovedrollen Rob kærligheden ved hjælp af råd fra Celine Dion.

Filmen handler om et spirende kærlighedsforhold mellem musikjournalisten, Rob, spillet af Sam Heughan fra ‘Outlander’ og Mira, spillet af Priyanka Chopra Jonas fra serien Citadel’. Mens Céline Dion spiller sig selv og, som sådan, giver Rob gode råd om kærlighed.

Desuden har sangeren skrevet soundtracket til filmen og er også executive producer på projektet.

Derfor er det måske ikke underligt, at Berlingskes filmanmelder, Ann Lind Andersen, mistænker Dions rolle for at være et ‘skjult reklamefremstød’ for sangstjernen. På trods af, at hun kalder Dions rolle i filmen for både ‘gennemgående og væsentlig’, giver hun filmen dette skudsmål:

»‘Love Again’ ender som et pinagtigt vildskud i tågen af mislykkede rom-coms, som selv ikke en Celine Dion-sang kan redde.«

Berlingske og kvitterer med to stjerner.

Celine Dion optræder til en koncert i Paris i juni 2016.

Filmmagasinet Ekko er lidt mere begejstret for Celine Dions præstation, og kalder hende ‘en af filmens bedre elementer og i virkeligheden nok hele dens eksistensberettigelse’. Alligevel giver også Ekko kun to stjerner:



»Historien er så ligegyldig, at der næppe havde været nogen mulighed for at sælge den til publikum, hvis ikke Dions glamourøse navn havde været tilknyttet projektet,« lyder dommen.

I udlandet er filmen ikke blevet modtaget meget bedre. To stjerner får den fra The Guardian, mens hjemmesiden Rotten Tomatoes, der samler anmeldelser fra hele verden, i gennemsnit giver én stjerne.

The Variety ser filmen som ‘en langt ude romance, der viser en Céline Dion, der er klar til både nærbilleder .…og et comeback'.

Celine Dion på scenen i 2019. I 2022 måtte hun aflyse en række koncerter på grund af helbredsproblemer. Nu er hun klar med ny musik produceret til filmen 'Love Again'.

Sidste år blev Céline Dion nødt til at aflyse 16 koncerter på grund af helbredsproblemer. Årsagen var, at hun var ramt af en sjælden og uhelbredelig sygdom kaldet 'stiff person syndrom', der påvirker hendes stemmebånd og førlighed.

Men nu er hun måske klar til igen at gøre dét, hun gør bedst – nemlig at synge.

Blandt Dions’ største hits regnes ‘The Power of Love’ fra 1993, ‘It's All Coming Back To Me’ fra 1996, ‘I'm Alive’ fra 2002 og selvfølgelig titelmelodien fra filmen ‘Titanic’ ‘My Heart Will Go On’ fra 1997 én af de bedst sælgende singler nogensinde.