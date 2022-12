Lyt til artiklen

Torsdag offentliggjorde Céline Dion en trist nyhed.

Den 54-årige canadiske sangerinde var blevet diagnosticeret med den sjældne og uhelbredelige sygdom stiff person syndrom, og af samme årsag aflyste hun en lang række koncerter, da hendes stemmebånd og førlighed var påvirket.

Men hvad er stiff person syndrom egentligt?

Først og fremmest er det en meget sjælden sygdom, som rammer cirka et ud af en million mennesker, forklarer Morten Blaabjerg.

Han er professor i neurologi på SDU, overlæge på neurologisk afdeling på Odense Universitetshospital og leder af en forskningsgruppe, der arbejder med stiff person syndrom og lignende sygdomme.

Og han fortæller, at på grund af de meget sjældne tilfælde af stiff person syndrom, så går der ofte længe – som det også var tilfældet med Céline Dion – før, den ramte får stillet diagnosen, som der for nuværende er omtrent ti personer herhjemme, der lider af.

»Det er en autoimmun sygdom, hvor immunsystemet overreagerer og danner autoantistoffer. Årsagen til det er nogle gange ukendt, og nogle gange er det, fordi man har en underliggende kræftsygdom,« forklarer forskningslederen Morten Blaabjerg.

Céline Dion har dog ikke meldt ud, at hun skulle være ramt af kræft – og det vil hun formentligt være blevet tjekket for i forbindelse med udredningen, forklarer overlægen.

Her vil man få undersøgt sine muskler, og hvorvidt de er konstant aktive – hvilket er det, der gør musklerne stive.

Og det kan være »meget invaliderende«, siger Morten Blaabjerg.

»Det påvirker ens gang og balance. Man har meget stive muskler og får en meget aparte gang og går meget stift. Man har typisk et meget stort lændesvaj, og så vil man nemt komme til at spjætte. Og så har man ret smertefulde muskelsammentrækninger i arme og ben, som er generende.«

Men der er ingen kur mod sygdommen, som kan udvikle sig til det værre.

Til gengæld er der behandlinger såsom muskelafslappende medicin og andre måder at hæmme immunsystemets overaktivitet på.

»Man skal have behandling for sine muskelspændinger, men der er nogle, der reagerer bedre end andre. Typisk kan muskelstivheden blive værre over tid og sværere at behandle over tid, hvor man får flere smerter og muskelkramper. Derfor kan man sagtens få svært ved at gå, selvom man ikke nødvendigvis ender i kørestol,« forklarer professor og overlæge Morten Blaabjerg.

Mindre hyppigt er det dog at blive ramt på stemmebåndet, som Céline Dion siger, at hun har været.

Sangerinden fortæller dog, at hun holder hovedet højt, selvom sygdommen endnu er ukendt land for hende. Hun drømmer om igen at optræde og synge.

Og om det kan lade sig gøre, afhænger af, hvor godt hun reagerer på behandlingen, som hun selv har fortalt, hun tager imod.

»Ofte er det ikke særlig nemt at behandle. Selvfølgelig er man nødt til at have en tro på, at man kan komme i så god en stand, at man kan det, man kunne før, men det er ikke det, vi typisk ser. Det er mere typisk med vedvarende symptomer med et vist niveau af handicap i gangfunktionen,« slutter Morten Blaabjerg.