Hanne Stensgaard er mødt op til premieren på teaterudgaven af 'Jul på slottet'.

Hun spillede selv den oprindelige prinsesse Miamaja, da julekalenderen for første gang løb over skærmen i 1986.

En rolle, som med alle de minder, den har givet, stadig kan få tårerne frem i øjenkrogen på skuespillerinden.

Det var dog ikke helt uden tricks, at det lykkedes Stensgaard at lande rollen.

Prinsesse Miamaja blev spillet af Hanne Stensgaard. Foto: DR Vis mere Prinsesse Miamaja blev spillet af Hanne Stensgaard. Foto: DR

»Nogle gange er det godt at lyve, og jeg løj om min alder. Nogle af mine kollegaer blev afvist, fordi de var for gamle, så jeg løj mig lige fem år yngre,« siger Hanne Stensgaard og griner.

Det var dog ikke en løgn, hun måtte leve på længe.

»Da vi var begyndt at filme, så instruktøren, Finn Henriksen, tilfældigvis mit id, men han kunne heldigvis godt se det sjove i det og grinte bare.«

Hanne Stensgaard arbejdede som skuespiller i 20 år, men som enlig mor var det ikke nemt at have skæve arbejdstider.

»Jeg savnede mit barn, og det var ikke nemt altid at være væk om aftenen og i weekenderne,« siger hun om årsagen til, at erhvervet til dels blev lagt på hylden.

Det sker dog enkelte gange, at Hanne Stensgaard stadig spiller en rolle, for hun elsker at være skuespiller. Hun mener dog, at branchen godt kunne byde på flere komplekse roller til kvinder.

»Der er ikke mange roller med sådan nogle kvinder, der griber verden og gør noget med den,« siger skuespillerinden.

Derfor har hun også selv skrevet et stykke, hvor kvinderollerne har fået mere plads.

I dag er Hanne Stensgaard pensionist og bruger sin tid på at lave rundture på Christinia samt passe sine børnebørn og andre hyggelige ting. Foto: Robert Wengler/ Odense Teater Vis mere I dag er Hanne Stensgaard pensionist og bruger sin tid på at lave rundture på Christinia samt passe sine børnebørn og andre hyggelige ting. Foto: Robert Wengler/ Odense Teater

»Der er bare ikke nogen, der har købt det endnu,« siger hun med et smil.

Et smil er der ligeledes at spore på Stensgaards ansigt, når hun taler om tiden som prinsesse Miamaja.

»Hun (prinsessen, red.) betyder utrolig meget hjertevarme. Jeg kan få tårer i øjnene, når jeg tænker tilbage på det. Jeg er blevet så følsom på mine gamle dage.«

Hanne Steensgaard fortæller, at der stadig er børn, som bliver fascinerede af prinsesse Miamaja. Eksempelvis blev naboens datter helt opslugt af universet i 'Jul på slottet', og hun kom på besøg og brugte timer med Stensgaard.

Ligeledes oplever Hanne Stensgaard med mellemrum at blive stoppet af generte børn på gaden, der spørger, om hun virkelig er prinsesse Miamaja.

I dag bor hun på Christiania og laver guidede rundture i den unikke fristad. Derudover hygger hun sig og bruger tid med sine børnebørn.

»Det er jo så interessant at blive 'gamlere' og 'gamlere',« siger christianitten.

»Jeg bruger min tid på at passe mine børnebørn og samle urter, og så følger jeg meget med i international pengepolitik.«

Hun er mødt op til premieren på opsætningen af den gamle julekalender, som både har været genudsendt på DR, og som også tidligere er blevet opsat som teaterstykke.

Denne gang er det forfatteren bag julekalenderen, Martin Miehe-Renard, som har skrevet om og instrueret, og til premieren kommer flere af de skuespillere, der var med i tv-serien.

Hanne Stensgaard hilser blandt andet på Jens Zacho Böye, som spillede prinsesse Miamajas hjertenskær, prins Valentin.

'Jul på slottet' spiller på Odense Teater til og med 28. december.

Følg med i B.T.s julekalender hver dag, hvor en ny låge åbner sig. Klik herunder og læs:

Læs konkurrencebetingelserne her.