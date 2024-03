Både Simon Kvamm og Oh Land gør det i stor stil.

Men Thomas Blachman glimrer som den eneste af de tre 'X Factor'-dommere ved sit fravær.

For Simon Kvamm og Oh Land deler troligt hver fredag - og resten af ugen - billeder og videoer med deres deltagere på de sociale medier og minder seerne om at stemme dem videre i sangkonkurrencen.

Derimod er der gabende tomt på den 60-årige dommerveterans profiler.

B.T. møder dommerne Simon Kvamm, Oh Land og Thomas Blachman til andet liveshow af 'X Factor', fredag 1. marts 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere B.T. møder dommerne Simon Kvamm, Oh Land og Thomas Blachman til andet liveshow af 'X Factor', fredag 1. marts 2024. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Du er den eneste af dommerne, der ikke deler noget med dine deltagere på de sociale medier. Du er ikke bange for, at det kan komme til at koste dig noget?



»Nej. Det har jeg sgu ikke engang tænkt over,« lyder det med et grin fra Thomas Blachman, da B.T. fanger ham efter fredagens andet liveshow.

For den 60-årige dommerveteran er generelt ikke nogen stor internetkriger.

»Jeg er ikke på den måde aktiv på sociale medier, det er jeg sgu ikke. Det gjorde man ikke i 80erne, jo! Jeg tror, min mobiltelefon fik sit indgreb i '95, der kan jeg huske, jeg fik min første mobiltelefon, men det var jo ikke en smartphone.«

Så du stoppede der, du har ikke brug for alle de der apps?

»Jeg har ikke brug for at sidde der og sige 'kom nu'. Jeg har ikke det i mig. Det skal jeg sgu ikke,« forsikrer Thomas Blachman.

For hans meddommer Oh Land, der også generelt er aktiv på særligt Instagram, handler det dog i mindre grad om at fiske stemmer, når hun deler de mange opslag med sine deltagere.

»Jeg gør det, fordi jeg synes, de er så søde, jeg kan ikke lade være! Det er ligesom ens børn, man synes det er hyggeligt at dele lidt,« siger hun med et stort grin.

https://www.instagram.com/p/C3rvYnnsdxQ/?img_index=1

Oh Land tror da heller ikke nødvendigvis, at det behøver at være en ulempe for Thomas Blachman, at han ikke bruger de sociale medier til at minde seerne om at stemme på hans deltagere i 'X Factor'.

»Han klarer den tydeligvis alligevel!« lyder det med et grin fra Oh Land, da B.T. fanger hende efter fredagens liveshow.

Her endte hendes voksne solist Nicolaj Lindby med at følge efter Simon Kvamms unge deltager Victor, der ugen forinden måtte forlade sangkonkurrencen.

Blachman bruger dog af og til de sociale medier. Eksempelvis viste han til B.T., at han havde sendt en - meget omdiskuteret - undskyldning til rapperen Tessa på Instagram, efter han fra scenen til Zulu Awards havde bedt hende 'komme og knalde mig'. Læs mere om det HER.

Hør seneste afsnit af den nye podcast 'B.T. og det gode selskab' herunder.