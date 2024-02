Da kong Frederik og dronning Mary i 2004 blev gift, var Thomas Blachman med til vielsen.

I dag følger han kun med på afstand og fortæller om sit forhold til Danmarks nye konge:

»Det er ikke andet, end at jeg ser ham på tribunen, når folk klapper af ham, og så ihukommer jeg, at jeg for ti år siden anbefalede - ikke direkte personligt - Margrethe om måske at gøre det (Abdicere, red,), så han kunne forløse sin skæbne i en relativ ung alder.«

Han fortsætter:

Thomas Blachman og hans daværende hustru Viola Heyn-Johansen ved Kronprinsparret bryllup i Vor Frue Kirke i 2004. Foto: Stub Michael/Her Og Nu/Ritzau Scanpix

»Så det ikke bliver for prins Charles-agtigt (Kong Charles var 73 år, da han overtog tronen i Storbritannien, red.). Men hun har gjort det fantastisk.«

Det var i forbindelse med et interview med B.T. i at 2013, at Thomas Blachman luftede sine tanker om, at den daværende kronprins Frederik fortjente at blive konge, mens han endnu var ung.

Vi ved jo, kong Frederik er glad for musik. Kan musikbranchen drage nytte af det?

»Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke tænkt over. Han er jo ret vild med rockmusik, så han må lytte noget mere til jazz... Nej, det skal nok gå alt sammen.«

Thomas Blachman deltager i X Factor pressemøde hvor årets live deltagere bliver præsenteret i programmets studie i Brøndby tirsdag den 20 februar 2024.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Hvordan ebbede jeres venskab ud?

»Det var ikke et venskab. Jeg kom og spiste nogle middage, og så var jeg til deres bryllup, og det var alt sammen fint.«

Kongehuset havde på daværende tid opsat en form for tænketank, hvor kronprins Frederik kunne tale med forskellige fra kulturlivet.

Thomas Blachman forklarer:

»Det var fordi, jeg tror, han skulle have en følelse af, hvad der skete. Så det var forskellige repræsentanter for jazzmusik, Det kongelige teater og så videre. Det var fint.«