Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var svært ikke selv at komme til at grine, da Sebastian Søvsø og Anders Reinholdt Jonssen – fulde, kåde og i latterkramper – nærmest væltede ind på hotelværelset, da de som de første homoseksuelle par i 'Gift ved første blik's historie insisterede på begge at bære den anden over dørtærsklen.

Men siden har der været ganske få grin i DRs kærlighedseksperiment. Ikke mindst hos københavnerparret, der især har haft udfordringer med manglende initiativ fra Sebastian Søvsø – til Anders Reinholdt Jonssens store fortrydelse.

Men det var ikke hele virkeligheden, fortæller sidstnævnte.

»I programmet fylder det meget, at vi hele tiden prøver at udvikle en romantisk relation, men allerede fra bryllupsdagen var vi jo 'venner ved første blik', og den del spillede hele vejen igennem. Vi havde en virkelig god kommunikation og grinede rigtig meget, når vi var sammen,« siger Anders Reinholdt Jonssen.

Som programmets første homoseksuelle par insisterede Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø på at gennemføre bryllupsritualer som brudevals, gåturen til alteret og løftet over dørtærkslen på deres egen måde. Vis mere Som programmets første homoseksuelle par insisterede Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø på at gennemføre bryllupsritualer som brudevals, gåturen til alteret og løftet over dørtærkslen på deres egen måde.

»Men det er klart, det ikke bliver vist på tv, for der skal jo også bygges hen imod, at vi bliver skilt til sidst.«

For ligesom de andre fire par, besluttede parret at lade sig skille i torsdagens sæsonafslutning.

Og Anders Reinholdt Jonssen erkender da også, at problemerne var reelle nok, selvom de fik lov at fylde for meget til hans smag.

Sebastian Søvsø, der aldrig havde været i et forhold inden 'Gift ved første blik', gav ikke sin mand den ønskede opmærksomhed. Stærkt eksemplificeret i en scene, hvor Anders Reinholdt Jonssen for første gang virker oprigtigt oprevet, da han fortæller til kameraet, at Sebastian Søvsø ikke har sendt ham så meget som en sms, selvom de har været væk fra hinanden i en længere periode.

Parret var markant bedre til at kommunikere, end man ser i programmet, fortæller de. Foto: Privat Vis mere Parret var markant bedre til at kommunikere, end man ser i programmet, fortæller de. Foto: Privat

»Vi havde en kriseparterapi, hvor jeg gav udtryk for, at jeg ikke fik de kram, jeg eftersøgte. På det tidspunkt havde vi begge lyst til at kaste håndklædet i ringen, så Gert (Martin Hald, programmets psykolog, red.) foreslog et kompromis, hvor der var krammeforbud i 14 dage, men jeg til gengæld skulle se noget andet fra Sebastian,« siger Anders Reinholdt Jonssen.

»Så vi aftalte, at jeg skulle have nogle beskeder for at føle mig prioriteret. Og det er derfor, man ser mig blive lidt sur.«

Han slår fast, at det ikke er et generelt problem hos eksmanden. Og slet ikke i dag, hvor eksperimentet er slut.

»Vi har daglige samtaler på både sms og over telefonen – Sebastian er så omsorgsfuld en ven, der altid er den første til lige at skrive: 'Tillykke med det nye job' og sådan nogle ting,« siger den 35-årige journalist, der for nylig blev ansat i Københavns Kommune, hvor eksmanden arbejder i forvejen – dog i en helt anden afdeling.

Parret ses tit til en middag, en øl eller et slag tennis, og de mener begge, at eksperterne – trods den manglende forelskelse – har lavet et fantastisk match.

Herudover er de glade for den måde, DR har valgt at fremstille programmets første homoseksuelle par på – nemlig som et helt almindeligt par.

Det blev de især opmærksomme på, da de onsdag blev inviteret til Danish Rainbow Awards – hvor en stribe personer, der har gjort en forskel for lgbt+-miljøet blev hædret – for at uddele årets Medieprisen.

Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø fandt ikke kærligheden, men er begge begejstrede for eksperternes match. Foto: Theis Mortensen/Snow Productions Vis mere Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø fandt ikke kærligheden, men er begge begejstrede for eksperternes match. Foto: Theis Mortensen/Snow Productions

»Der var godt nok mange søde folk, der kom hen og sagde, at vi bare med vores blotte tilstedeværelse er med til at gøre en forskel, og det rører mig så meget. Jeg tror slet ikke, det var gået op for mig, og det er jeg sgu lidt på røven over – at vi, bare ved at være os selv i et tv-program, kan være med til at ændre nogle ting.«

Mens 'Gift ved første blik' er kørt over skærmen, har Sebastian Søvsø haft brug for at holde en pause fra datingmarkedet.

Om Anders Reinholdt Jonssen har fundet kærligheden på ny, ønsker han til gengæld ikke at svare på.

»Den tror jeg lige, jeg holder for mig selv,« siger han med et smil.

Læs hvordan det er gået de resterende otte deltagere HER.