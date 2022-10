Lyt til artiklen

Én har fået en kæreste. En anden arbejder på det. Og andre er tætte venner, der siden 'Gift ved første blik' er begyndt at arbejde samme sted.

Læs her, hvad der er hændt de fem par, siden de alle besluttede at lade sig skille i torsdagens sæsonafslutning:

Benny Hansen og Tanja Nors Sand er ikke længere på talefod. Foto: Theis Mortensen Vis mere Benny Hansen og Tanja Nors Sand er ikke længere på talefod. Foto: Theis Mortensen

Benny Hansen



»Tanja og jeg har ikke se hinanden efter optagelserne, og jeg har meddelt hende, at jeg ikke ønsker kontakt,« siger Benny Hansen, der begrunder det med, at han 'har et godt liv' uden 'Gift ved første blik', og at han og Tanja Nors Sand nok bare er for forskellige.

»Jeg er stadig single og har ikke gjort noget for at finde kærligheden. Jeg har haft det bedst med, at programmet lige bliver afsluttet, inden jeg tænker på at få en ny partner.«

Tanja Nors Sand



»Det var vores intention at bevare en eller anden form for kontakt, men kommunikationen blev ved med at være for mærkelig, og det blev uklart for mig, hvad formålet egentligt skulle være,« siger Tanja Nors Sand om eksmanden Benny Hansen.

Som man ser i afslutningen, valgte den 50-årige socialrådgiver trods skilsmissen at fejre forløbet ved at invitere eksmanden på champagne – på trods af at han få dage inden havde givet hende et ordentligt fur, da han smed hende ud af sit hjem og afsluttede eksperimentet under stor dramatik.

Trods den kontante afvisning var det nemlig vigtigt for Tanja Nors Sand at skilles på en ordentlig måde.

»Jeg kunne vælge bare at blive væk, efter jeg fik vist udgangen, og aldrig mere se mig tilbage, og ærligt var det også umiddelbart, hvad jeg havde lyst til i momentet. Men jeg var sikker på, at det der var gået forud ikke var Bennys ønske, men et udryk for affekt, og at den opførsel også ville gøre ham ked af det efterfølgende,« siger Tanja Nors Sand, der tilføjer, at hun efterfølgende fik en undskyldning fra eksmanden.

Heller ikke hun har fundet kærligheden på ny efter et flere måneder langt tv-forløb, som har tæret på de mentale kræfter.

»Men på sigt håber jeg da stadig, at ham den søde er derude et sted, og i mellemtiden læner jeg mig bare op ad devisen om, at alt godt kommer til den der venter.«

Steen Theill og Mette Blume er i dag 'venskabelige, men ikke venner'. Foto: Theis Mortensen Vis mere Steen Theill og Mette Blume er i dag 'venskabelige, men ikke venner'. Foto: Theis Mortensen

Mette Blume



Ifølge Mette Blume har hun og eksmanden været 'venskabelige, men uden at være gode venner', siden optagelserne sluttede med en skilsmisse. De har længe talt om at tage ud at spise en søndagsbrunch, men det er bare ikke blevet til noget.



Siden optagelserne har hun fået hunden Bjarne ind i sit liv, men en ny mand er det ikke blevet til.



»Jeg har været programmet meget tro og har ikke været på datingsites, mens det har kørt på tv. Men torsdag klokken 21, når sidste afsnit er slut, så er jeg at finde på Tinder,« griner hun.

Steen Theill



»Vi ses ikke og har ikke rigtig kontakt. Jeg spurgte Mette, om vi skulle mødes til en frokost og få sagt pænt farvel og tak for 'kampen', men vi har ikke kunnet få kalenderne til at passe endnu,« skriver Steen Theill i en sms.

»Jeg har ikke været på nogen dates endnu, men har fået over 100 'tilbud' fra mange skønne kvinder, hvilket jeg er meget rørt over – så måske er der en skøn kvinde derude et sted til mig.«

Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø fandt ikke kærligheden, men er begge begejstrede for eksperternes match. Foto: Theis Mortensen/Snow Productions Vis mere Anders Reinholdt Jonssen og Sebastian Søvsø fandt ikke kærligheden, men er begge begejstrede for eksperternes match. Foto: Theis Mortensen/Snow Productions

Anders Reinholdt Jonssen



»Vi har daglige samtaler på både sms og over telefonen – Sebastian er så omsorgsfuld en ven, der altid er den første til lige at skrive: 'Tillykke med det nye job' og sådan nogle ting,« siger den 35-årige journalist, der for nylig blev ansat i Københavns Kommune, hvor eksmanden arbejder i forvejen – dog i en helt anden afdeling.

Parret ses tit til en middag, en øl eller et slag tennis og mener begge, at eksperterne – trods den manglende forelskelse – har lavet et fantastisk match.

Om forelskelsen siden er opstået med en anden mand end Sebastian Søvsø, ønsker Anders Reinholdt Jonssen dog ikke at svare på.

»Den tror jeg lige, jeg holder for mig selv,« siger han med et smil.

Sebastian Søvsø



»Mit og Anders' forhold er i dag virkelig godt. Vi snakker og skriver stadig ofte og ser hinanden jævnligt,« siger Sebastian Søvsø, der lige som sin eksmand har brug for at påpege, at de havde det sjovt under størstedelen af eksperimentet – selvom det måske ikke altid så sådan ud – og fortsat griner meget, når de ses.

Herudover har det været virkelig rart, at de har kunnet tale med hinanden om det hele, mens programmerne er kørt over skærmen.

På kærlighedsfronten er der dog intet nyt at fortælle.

»Jeg tænker at vente til programmet er helt slut – så må vi se, hvad der sker.«

Patrick Kim Nielsen og Olivia Bak-Christensen har kun sagt 'hej' af pligt, siden de skiltes i programmet. Vis mere Patrick Kim Nielsen og Olivia Bak-Christensen har kun sagt 'hej' af pligt, siden de skiltes i programmet.

Olivia Bak-Christensen



»Vores forhold er ikkeeksisterende. Alle deltagerne var til en fremvisning af de første par programmer, hvor vi lige sagde hej, men det var også det,« siger Olivia Bak-Christensen.

Som den foreløbig eneste af årets ti deltagere, kan hun afsløre, at hun har fået en kæreste.

Han begyndte at følge hende på Instagram, efter han havde set hende i programmet. Efterfølgende matchede de på en datingapp, hvor Olivia Bak-Christensen sagtens kunne huske, at hun havde set ham før.

»Han valgte så at åbne med et: 'Siden jeg kan finde dig her, har du jo afsløret, hvordan 'Gift ved første blik' ender', og så begyndte vi at skrive sammen derfra,« siger Olivia Bak-Christensen, der af hensyn til kærestens privatliv ikke ønsker at fortælle så meget om ham.

Patrick Kim Nielsen



»Jeg har valgt at cutte kontakten til Olivia fuldstændigt. Det var ikke noget, jeg ville samle på,« siger Patrick Kim Nielsen, der tidligere i B.T. har fortalt om sin skuffelse over Olivia Bak-Christensens håndtering af deres brud.

Lige som sin ekskone har også han kastet sig ud i kærligheden igen, efter at en kvinde tog kontakt til ham på sociale medier, fordi hun havde set ham i tv og syntes han virkede sød.

Han er dog ikke i et forhold – men 'der arbejdes på det', siger han.

Mikael Beck og Melissa Bredvig gav kærligheden en chance efter programmet, men har desværre måttet indse, at der manglede noget. Foto: Theis Mortensen Vis mere Mikael Beck og Melissa Bredvig gav kærligheden en chance efter programmet, men har desværre måttet indse, at der manglede noget. Foto: Theis Mortensen

Mikael Beck



Selvom Mikael Beck og Melissa Bredvig lod sig skille, stod de tilbage som sæsonens umiddelbart største succes, da de luftede, at der måske kunne opstå kærlighed, når kameraerne var kommet på afstand.

I dag fortæller Mikael Beck dog, at forholdet til ekskonen desværre blot er venskabeligt.

»Vi tog en pause fra hinanden for at mærke, hvordan det føltes, når vi så hinanden igen, men der var desværre ikke den fysiske gnist, som selvfølgelig skal være i et forhold,« siger han.

»Jeg vil gerne finde den helt rigtige kvinde for mig, men jeg er ikke klar til at kaste mig ud på datingsider lige nu. Det sker, hvis det sker.«

Melissa Bredvig



Melissa Bredvig er endnu ikke vendt tilbage ved artiklens deadline.