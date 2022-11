Lyt til artiklen

Der kommer ingen 'Alletiders Julemand' hos TV 2, når vi rammer 1. december.

Tv-stationen har nemlig besluttet, at der er for mange problematiske scener i kalenderen, og de derfor ikke ønsker at vise den.

Det ærgrer dog Christiane Bjørg Nielsen, der spillede nissen Kandis i serien.

Det fortæller hun til B.T.

»Det er da ærgerligt, for det er en god kalender. Jeg forstår godt deres pointer, men det kunne man måske have fundet ud af noget tidligere,« lyder det.

Christiane Bjørg Nielsen husker nemlig, at man også havde fokus på scenerne med flødebollerne, da serien blev sendt for nogle år siden.

»Og der er jo ikke kommet mindre fokus, så det er da underligt, at det ikke er blevet klippet ud, eller man har animeret noget andet slik ind i stedet for.«

Du kan glæde dig til et gensyn med Pyrus, Kandis og Gyldengrød i 'Alletiders Nisse.' Foto: Jan Jørgensen Vis mere Du kan glæde dig til et gensyn med Pyrus, Kandis og Gyldengrød i 'Alletiders Nisse.' Foto: Jan Jørgensen

Skuespilleren synes, at der er tale om en god og vigtig historie i 'Alletiders Julemand', og derfor er hun ked af, at den ikke sendes.

Aflysningen betyder da også, at skuespillerne der medvirkede i kalenderen, ikke får betaling i år.

»Det er ikke altid, at vi får noget, når kalenderen sendes, men det skulle vi have haft i år, så det er jeg da også lidt ærgerlig over,« fortæller hun og tilføjer med et grin:

»Vi havde da også glædet os til nogle varmepenge.«

Hvad synes du om, at TV 2 har fjernet 'Alletiders Julemand' fra både sendefladen og streaming?

Selvom TV 2 nu har valgt at sende 'Alletiders eventyr', hvor nogle af de samme skuespillere medvirker, er det nemlig ikke sikkert, at de modtager betaling.

»Vi ved det ikke endnu. Det er noget med rettighederne, og vi ved det ikke,« forklarer hun.

Christiane Bjørg Nielsen også synes, at 'Alletiders eventyr' er en glimrende kalender, er hun ked af, at der nu er nogen, der ikke modtager fortællingen kronologisk.

»De går glip af en rigtig god historie. Det er svært at springe delen med julemanden over og bare gå til eventyrerne, men vi må jo krydse fingre for, at der på et tidspunkt kan blive redigeret i kalenderen, så folk kan få lov til at se den igen.«