Emil Honoré Andresen har mødt en del kritiske røster på grund af sin deltagelse i årets 'Robinson Ekspeditionen'.

Dramaet mellem ham og meddeltageren, Lukas Bach Nielsen, har ikke kun kostet ham et væld af hadefulde beskeder siden hjemkomsten.

Emils Honoré Andresen hårde og personlige begrundelse for at stemme Lukas hjem endte også med at koste ham selv deltagelsen i 'Robinson Ekspeditionen', da en nyindført jury valgte at stemme ham ud af ekspeditionen på netop den baggrund.

Men faktisk kunne den 24-årige lærerstuderende, Emil Honoré Andresen, godt have stået i mandagens finale alligevel. Finalisten Loay Zeraiq ville nemlig have givet sin finaleplads til sin kammerat, skriver flere danske medier, herunder HER&NU.

»TV3 og Viaplay tillod ikke, at jeg gav min plads væk til ham, fordi der var lavet et afsnit med juryen, og det havde været forgæves, at de havde brugt så meget tid på det, hvis jeg så bare gav min plads til Emil. Apropos Emil, så var han for ærekær til at tage imod min plads, hvis han havde fået den. Han ville gerne selv vinde det,« siger 'Robinson'-finalisten.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Viaplay.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Emil Honoré Andresen, at Loay Zeraiq tilbød ham sin plads i finalen – og at han valgte at takke nej til det generøse tilbud.

»Jeg ville vinde på fair vis, hvis jeg skulle vinde. Derfor sagde jeg nej til ham,« forklarer Emil Honoré Andresen til mediet.

Finalen i 'Robinson Ekspeditionen' kan ses mandag d. 5. december kl. 20.00 på TV3 og Viaplay.