Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Man burde da have håbet, at du fik corona og døde under coronakrisen uden nogen form for familie omkring dig.'

'Jeg håber, du er steril, så du ikke kan føde nogen klamme djævlebørn.'

Det er bare nogle af de beskeder, der er væltet ind i Emil Honorés indbakke, efter at den 24-årige lærerstuderende var med til at sende Lukas Bach Nielsen ud af årets 'Robinson Ekspeditionen'.

Ved det pågældende øråd lod Emil Honoré sin holdkammerat vide, at han havde hørt nogle »rigtig ubehagelige ting« om ham, og at det derfor var lige så meget af personlige som af taktiske grunde, at han måtte forlade TV3-programmet.

»Du er den allermindst værdige af os otte, der sidder her,« lød det fra Emil Honoré, der tilføjede, at Lukas Bach Nielsen skulle »tage det som en mand«, og at »den, der ler sidst, ler bedst«.

Og de udsagn har fået flere seere til at opsøge Emil Honorés indbakke på sociale medier. Faktisk oplever realitydeltageren at få op imod 500 beskeder om dagen. Flere af dem stærkt truende.

Deciderede døds- og voldstrusler får han dog kun over telefonen fra ukendt nummer, så det ikke kan meldes til politiet, fortæller han i 'Go' aften Live'.

»Jeg bliver lidt bekymret over, at det står så grelt til. Vi har så travlt med at lære børn, hvordan de skal begå sig på de sociale medier, men det er faktisk ikke dem, der er problemet. Det er jo forældre og alt muligt andet, der sidder og skriver rigtig grimme ting,« siger Emil Honoré.

Han tjekker gerne profilen bag, når han modtager en besked, men bryder sig egentlig ikke om at læse de hadske kommentarer. Især ikke, når de handler om hans kæreste.

'Pak din lille pik sammen og smut hjem til din sorte so, der kan give dig sutteflaske,' lyder for eksempel en af de grove kommentarer til kæresten Alberte, som er blevet vist i glimt i TV3-programmet, når der for eksempel har været post hjemmefra.

»Jeg har sagt ja til at være med i et tv-program. Jeg har måttet tage de konsekvenser, der er. Det var jeg klar på. Men hun har ikke sagt ja til noget som helst, og det skal hun slet ikke blandes ind i, så det gør virkelig ondt,« siger Emil Honoré i 'Go' aften Live'.

Trods beskederne står 'Robinson'-deltageren ved de ting, han sagde i programmet. Kommentarerne lå inden for spillets rammer og var ikke personlige mod Lukas Bach Nielsen, siger han.

Han påpeger dog, at klipningen af programmet får ham til at fremstå mere kynisk, end han var i virkeligheden, mener han.