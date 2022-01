Parken Sport & Entertainment (PS&E) vil nu skille sig af med nogle af koncernens ejendomme.

Dermed kan blandt andet landets nationalarena, Parken, stå over for et salg og dermed få ny ejer.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse, udsendt af det børsnoterede selskab tirsdag.

»Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har dags dato besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje bestående af PARKEN stadion, de fire kontortårne ved PARKEN og de to Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund,« lyder det.

Selskabet fortæller, at et eventuelt frasalg vil ske med PS&E som lejer af de eventuelt frasolgte ejendomme. Samtidig vil driftsaktiviteterne af Parken, FC København og Lalandia i Rødby og Billund forblive i koncernen, lyder det.

Det vil blandt andet sige, at fodboldholdet FCK fortsat vil have Parken som hjemmebane.

»Der vil med et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen ske en betydelig styrkelse af kapitalgrundlaget i PARKEN Sport & Entertainment A/S, der vil understøtte de fremtidige udviklingsmuligheder af driftsaktiviteterne i PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen,« fremgår det af selskabsmeddelelsen.

Et salg af hele eller dele af koncernens ejendomme er dog langtfra givet, og det er dermed ikke 100 procent sikkert, at et salg vil finde sted.