Nye restriktioner lukker ned for vandkamp og børneskrål i Lalandias to afdelinger. Til stor skuffelse for både familier og Lalandias administrerende direktør.

Det skriver TV Syd.

Fredag meldte regeringen ud, at der skulle nye restriktioner til for at stoppe smittespredning med coronavarianten omikron.

Det betyder, at blandt andet lege- og badelande skal lukke fra søndag 19. december.

Og for Lalandia rammer det hårdt:

»Det er meget frustrerende, for vi havde egentlig håbet, at nedlukningerne tidligere på året var de sidste. Men vi tror på, at vi får lov at åbne igen i januar, så vi bliver nødt til at være tålmodige lidt endnu,« siger administrerende direktør for Lalandia, Jan Harrit, til TV Syd.

Over 2.500 gæster skulle have tilbragt julen i badelandet i Billund, mens 4.500 skulle holde nytår i Lalandia, men med omikronvarianten på fremtog, så er badeturen aflyst.

Lalandia tilbyder stadig gæster, der har betalt for en tur til badelandet, at man kan bo i feriehusene, hvis man alligevel har lyst til en tur væk under jul og nytår.