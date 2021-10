24.000 kroner. Så meget lyder beløbet på.

Hos virksomheden Actona Group har de ansatte haft en ekstra god grund til at tjekke deres lønkonto det seneste år.

Et godt regnskabsår til møbelvirksomheden har nemlig resulteret i bonusser på op til 24.000 kroner til hovedparten af medarbejderne. Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Det betyder, at hvis man har været ansat et helt år, kan man ende med en bonus på 24.000 kroner – uanset om man er direktør eller lagerarbejder.

Acetona Group præsenterer et slutresultat for regnskabsåret 2020/2021, der er 100 millioner større end det forgange år.

Det svarer til et overskud før skat og finansielle poster på 271,4 millioner kroner.

Og et stort overskud hos Actona Group er lig med syv millioner i bonus til medarbejderne.

»Det er i høj grad medarbejderne, der er med til at skabe resultaterne, så denne bonus er virksomhedens måde at sige tak for indsatsen i et specielt og travlt år,« siger administrerende direktør Jimmi Mortensen til Dagbladet Holstebro Struer.

Actona Group er en global møbelvirksomhed, der sælger møbler til detailforhandlinger i over 90 lande. Virksomheden er en del af Lars Larsen Group, der også ejer koncernen Jysk.