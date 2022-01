Kender du den rette kandidat, kan du snart blive 30.000 kroner rigere.

Sådan lyder meldingen fra virksomheden Visma Dinero, der står bag Danmarks mest anbefalede regnskabsprogram.

De udlover nemlig en dusør til den person, der finder deres kommende medarbejder.

»Kender du den helt rigtige kandidat til jobbet? Så belønner vi dig med 30.000 kroner for at lave henvisningen,« skriver virksomheden i et jobopslag.

Mere specifikt er det en stilling som Backend Udvikler i Visma Dinero, der venter på at blive besat.

Årsagen er enkel, fortæller administrerende direktør Martin Thorborg til B.T.:

»Vi er pressede. Det er svært at finde de rigtige it-medarbejdere. Alle vil gerne have dem, så det bliver sværere og sværere,« siger han og fortsætter:

»Og så handler det også om, at vi har en højere succesrate med at finde nye medarbejdere blandt kandidater, der er anbefalet af nuværende medarbejdere, end vi har ved at hyre eksterne headhuntere.«

I forlængelse heraf fortæller han, at det ikke er første gang, at lige netop dén strategi bliver brugt.

»Vi har faktisk rekrutteret på den her måde længe. Det nye er, at mange andre er begyndt at bruge samme taktik,« siger Martin Thorborg og fortsætter:

»Det var egentlig tiltænkt henvisninger fra nuværende medarbejdere, men hvis der sidder en læser derude med den helt rette kandidat, så vil jeg glædeligt smide pengene den vej.«

Men det er altså ikke nok, at videresende stillingsopslaget i en mail eller messengertråd.

Vil du have fingrene i de mange penge, er der nemlig et par forudsætninger, der skal opfyldes.

»Vedkommende skal være direkte henvist af dig for eksempel i ansøgning eller ved jobsamtale,« står der i jobopslaget.

Desuden kræver det, at vedkommende bliver i jobbet i minimum tre måneder.

I forlængelse heraf oplyses det, at beløbet er skattepligtigt og udbetales som B-indkomst.