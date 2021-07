En kombination af coronapas, genåbningen, mange turister og personalemangel presser særligt restauranter i sommerhusområderne. Derfor opfordres der nu til, at man booker bord i god tid.

For ellers risikerer du simpelthen at blive afvist ved døren på grund af travlhed og fyldte restauranter, det skriver DR.

Paul Loichtl, der er ejer af Torvehallen i Sønderborg forklarer til Danmarks Radio, at de afviser folk hver dag lige for tiden, fordi der hele tiden er fuldt hus, og det er ærgerligt, mener han.

Det er særligt i det syd- og sønderjyske, at der er travlt. Restauranter omkring Blåvand, Fanø og Sønderborg oplever stor travlhed på grund af turister – men restauranter i Nordjylland og Vestjylland samt på Samsø kan også nikke genkendende til den ‘travle’ tendens.

Det er også ved Vesterhavet, at de oplever store problemer med at afvise kunder Foto: Henning Bagger

Derfor lyder der også en fælles opfordring om, at du skal huske at booke bord på forhånd og i god tid.

»Det kan betale sig at bestille bord. Sådan har det ikke altid været om sommeren – normalt kan man godt bare droppe ind. Restauranterne har aldrig haft så mange bookinger som i år,« siger Peer Kristensen, der er direktør i Destination Vesterhavet til DR.

Sommertravlheden i sommerhusområderne skyldes dels de mange danske turister, der holder deres ferie i Danmark frem for udlandet – men det skyldes altså også, at man skal fremvise et coronapas, hvis man vil sidde inden for – og det betyder, at der er ekstra mange, der booker bord på forhånd for tiden.

Og når mange booker bord på forhånd, så betyder det, at folk der kommer dumpende forbi, som tilfældigvis vil ud at spise, bliver afvist ved døren.