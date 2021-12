Det går godt med økonomien hos en af Nordjyllands helt store bilforhandlere.

S. D. Kjærsgaard Holding A/S, der blandt andet sælger Toyota-biler, har netop præsenteret årsregnskabet for 2020/2021.

Her viser tallene, at overskuddet efter skat er vokset med godt en fjerdedel til over 46 millioner kroner. Og det bringer familiens egenkapital op på 381 millioner kroner, skriver Nordjyske.

S. D. Kjærsgaard Holding er ejet af seks medlemmer af familien Kjærsgaard. Selskabet består af investeringer spredt på tre hovedområder.

De har ejendomsinvesteringer i ind- og udland, handel med Toyota-biler (i SDKbiler) og ejerinteresser i de tre nordjyske produktionsvirksomheder CUBIC-Modulsystem, Danish Crane Building og Aalborg Energie Technik.

Poul Kjærsgaard, der er direktør i SDKbiler og medejer i S. D. Kjærsgaard Holding, forklarer til Nordjyske, at det er en positiv udvikling i udlejninger af ejendomme samt økonomisk fremgang i ejendomsinvesteringer og i selskabet CUBIC, der sikrer det gode regnskab.

Salget af Toyota-biler har som følge af corona været negativt ramt på grund af flere nedlukninger under coronapandemien.

Men over den seneste tid har der været fremgang at spore.

»Vi har forrygende travlt, og det har vi nu haft i en periode,« siger Poul Kjærsgaard til Nordjyske.