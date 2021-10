Fra den ene dag til den anden har Trine Jepsen forladt sin post som administrerende direktør på Schackenborg Slot.

I denne uge valgte hun nemlig at forlade sin stilling.

Posten har hun haft i lidt over to år, men grunden til, at hun slutter kapitlet på slottet i Møgeltønder allerede nu, er for hende simpel:

»De skibe, vi besluttede at sætte i søen for to år siden, flyder. Slotshaven er nu åben for offentligheden, vi har overtaget driften af og renoveret Slotskroen, og slottes Herskabsstald er genåbnet som en café og indrettet skønt i samarbejde med Marianne Wegner,« nævner Trine Jepsen blandt flere projektet og fortsætter:

»Der er ikke noget bedre tidspunkt at stoppe end nu. Der er andre, der skal drifte og sejle videre.«

Derfor forlader hun direktørposten med det samme for at kaste sig ud i livet som selvstændig. En beslutning, der er blevet brygget på længe, også før hun startede på slottet i Tønder.

»I 6-7 år har jeg arbejdet sammen med dygtige mennesker inden for erhvervslivet, og jeg har haft et bagland, jeg har lært enormt meget af. De sidste to år har jeg været på Schackenborg, som er et fantastisk brand,« lyder det fra den nu forhenværende direktør.

»Jeg har erfaret, hvad det kan, når man krydsbefrugter kultur- og erhverv. Det vil jeg gerne fokusere på, og se hvor det bærer hen.«

Derfor vil Trine Jepsen i sin nye tilværelse som selvstændig have fokus på disse to verdener, som hun kender så godt. Og den første kunde er allerede i hus:

»Jeg er hyret ind i eget regi. Den første kunde er Schackenborg Fonden.«

Arbejdet starter allerede nu og skal foregå henover julen, hvor Trine Jepsen skal stå for 'Jul på Schackenborg'.

Og hvis man fanger hende i røret som selvstændig, vil hun kunne tilbyde et bredt netværk med kulturpersoner og erhvervsaktører, unikke oplevelser i unikke rammer, og så glæder hun sig til at gå i gang med en række projekter såsom udstillinger.

Hvem der kommer til at overtage stillingen som administrerende direktør i Schackenborg Fonden, som skal sørge for at drive stedet videre, er endnu ikke afgjort.