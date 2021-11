Tre markante erhvervsledere fra Aarhus vandt hovedpriser til den årlige kåring af de dygtigste ejerledere i Danmark.

Her kunne både bestsellerejeren Anders Holch Povlsen, Karen Salling og ejeren af Platorama, Peter Vang Christensen, løbe afsted med titler.

Virksomheden PWC står i samarbejde med Nykredit, Dansk Erhverv og mediet Finans bag at uddele prisen til årets ejerledere.

Hvert år kårer en landsdækkende jury de dygtigste erhvervsledere, der også er ejere i de virksomheder, som de står i spidsen for.

Priserne blev uddelt torsdag den 18. november.

Peter Vang Christensen, der er direktør i Plantorama, blev ved uddelingen kåret til at være Årets Ejerleder 2021.

Han står i spidsen for familievirksomheden, som hans far tilbage i 1987 startede i Egå ved Aarhus. Virksomheden beskæftiger over 700 ansatte på tværs af 13 havecentre.

Ved overrækkelsen af prisen lagde man blandt andet vægt på den udvikling og vækst, som familievirksomheden har været igennem.

»Årets Ejerleder har udviklet et koncept, der gør, at man stort set står på markedet uden de store konkurrenter,« siger Ulrik Ræbild, der er Middle Market Leder og partner i PWC i en pressemeddelelse.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus, og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Bestsellerejeren Anders Holch Povlsen vandt Hædersprisen 2021 ved kåringen. Da han var 28 år, overtog Anders Holch Povlsen ledelsen af Bestseller, som hans far startede i 1975.

Virksomheden har i dag en omsætning på 26,4 milliarder kroner. Ifølge Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, var Anders Holch Povlsen en naturlig vinder af prisen.

»Vi har at gøre med en ejerleder, der har gjort utrolig meget for det danske samfund. Anders Holch Povlsen beskæftiger 4.000 medarbejdere i Danmark alene og over 13.000 i udlandet,« siger han i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Han gør en forskel på så mange måder, og derfor er han en naturlig vinder af Årets Hæderspris, som vi fortjent hylder.«

Karen Salling, der er næstformand i Salling Fondene, vandt ved kåringen prisen som Årets Heltinde 2021.

Salling Fondene og Karen Sallings personlige indsats blev ved prisoverrækkelsen hyldet af juryen.

»Karen Salling og Salling Fondene har gennem flere år gjort en markant forskel i både Region Østjylland og Aarhus.«

»Særligt indenfor idræt og kultur har forskellige aktører oplevet, at årets helt/heltinde har været afgørende for, at aktiviteter kunne gennemføres, og faciliteter kunne etableres,« skriver PWC om prisen på deres hjemmeside