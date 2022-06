Lyt til artiklen

Selvom den økonomiske krise i Danmark brager derudad, så har det ikke afholdt kunderne fra de økologiske produkter.

Det må dagligvarekæden Irma konstatere, der nu har slået sin egen rekord i salg på økologi i årets første fem måneder.

Det oplyser coop ifølge Retailnews.

36 procent af det samlede salg af fødevarer i Irma er nemlig nu økologisk.

»Det viser, hvor vigtig økologien er for Irmas kunder. For dem handler det om at fastholde kvalitet og de værdier, der ligger i de økologiske varer,« fortæller kommerciel chef i Irma, Cathrine Holmegaard Aarup i en pressemeddelelse.

En forklaring kan være, at Irmas kundegrundlag er koncentreret i hovedstadsområdet, hvor økologisalget på landsplan i forvejen er højest.

Men det skyldes også, at salget i højere grad flytter over til de lidt billigere varianter i Irmas Hverdag, som består af 270 forskellige basisvarer, hvor 75 procent er økologiske.

Og den tendens ses ved flere supermarkedskæder. Danskernes indkøbsvaner har nemlig forandret sig i takt med de stigende priser, der i stor udstrækning har ramt varerne på kassebåndet.

Både Salling Group, Rema 1000 og Dagrofa melder, at kunder i stigende udstrækning er begyndt at købe flere af koncernernes egne – billigere – mærker. Og den udvikling er logisk, har trendforsker Louise Byg Kongsholm tidligere fortalt til B.T.

»Langt de fleste danskere er ved at omprioritere deres forbrug helt ud i supermarkederne, hvor vi køber færre af de dyre varer, køber mere private label (supermarkedernes egne mærker, red.), skruer lidt ned for økologi og i det hele taget tænker os mere om,« siger hun.

Irma satte i 2021 som mål at øge salget af økologi samt at kunne kalde sig for den første supermarkedskæde i verden, hvor halvdelen af fødevaresalget er økologisk i 2025.

For et år siden udgjorde økologien 33 procent af alle de fødevarer, Irma sælger. Til sammenligning er landsgennemsnittet under det halve på knap 15 procent.