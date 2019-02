En af hovedpersonerne bag Falck-skandalen giver nu lyd fra sig efter at have undveget pressens spørgsmål.

Således giver tidligere vice president og direktør for borgervendte ydelser hos Falck, Peter Goll, en slags forklaring på, hvorfor han og Falck iværksatte en smædekampagne mod konkurrenten BIOS.

'Jeg har begået fejl - og beklager min egen andel i sagen. Jeg har lært meget af den - og har siden i mit arbejde haft et stort fokus på at tage læringerne med mig og sikre i mit arbejde, at integriteten altid er med. For hvis først den er tabt, så er det hele tabt - som denne sag meget tydeligt viser,' skriver han på Facebook.

Peter Goll er et kendt navn i kommunikationsbranchen. Han er nu kommunikationsdirektør hos Københavns Lufthavne og har tidligere været spindoktor for daværende justitsminister Morten Bødskov (S).

Han var fra september 2014 til januar 2017 ansat i Falck.

På Facebook oplyser Peter Goll, at han ‘har underskrevet en aftale om tavshedspligt omhandlende alle forhold fra min tid i Falck.’

Men efter aftale med Falck udtaler han følgende om, hvorfor kampagnen, der skulle ramme BIOS, efter den hollandske ambulancetjeneste vandt udbuddet om Region Syddanmark, blev lanceret:

'Falck havde op til min tiltrædelse i virksomheden tabt udbuddet i Region Syddanmark. Jeg blev derfor bedt om at indgå i arbejdet med kommunikationen i den forbindelse.'

Jakob Riis græmmer sig som topchef i Falck over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto Foto: ÅNDAHL TORBEN Vis mere Jakob Riis græmmer sig som topchef i Falck over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto Foto: ÅNDAHL TORBEN

'Falck oplevede afgørelsen af udbuddet som forkert og meget stod på spil.'

'Derfor besluttede Falck at engagere et kommunikationsbureau og iværksætte en kommunikationsindsats, som skulle tydeliggøre de udfordringer, som konkurrenten ifølge Falcks egne analyser helt åbentbart ville have med at løfte opgaven,' skriver Goll.

I sidste uge offentliggjorde Konkurrencestyrelsen en rapport med dokumentation for, at Falck - ifølge styrelsen - misbrugte sin dominerende stilling til at ekskludere BIOS, hvilket er ulovligt.

'Det er alle de værste emails, der kan findes ved en total ransagning af alle mails skrevet med de følelser og holdninger, man lægger i det, når man skriver til kolleger og samarbejdspartnere om en konfliktfyldt sag,' lyder det fra Peter Goll.

'Det var en sag, der fik lov at fylde alt for meget i Falcks organisation, og der blev handlet for meget med følelserne frem for med fornuften. Nogle ting er klart over stregen.'

Ambulancetjenesten Falcks topchef græmmer sig over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto Foto: Anders Debel Hansen Vis mere Ambulancetjenesten Falcks topchef græmmer sig over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto Foto: Anders Debel Hansen

'På andre områder blev tungen heldigvis holdt lige i munden. Jeg er for mit eget vedkommende helt sikker på, at jeg har overholdt alle regler og love.'

'Jeg er også sikker på, at jeg kun har været med til at videregive korrekte og dokumenterbare oplysninger.'

'Sagen endte på alle måder dårligt for Falck - og regionen hjemtog siden opgaven med at drive ambulancerne,' skriver Peter Goll.