Det blev ikke til stjerner til de aalborgensiske restauranter ved dette års uddeling af Michelin-stjerner.

Man kan som bekendt ikke vinde, hvis ikke man deltager. Men en anden forudsætning for at få en Michelin-stjerne er, at inspektørerne rent faktisk gæster de aalborgensiske restauranter. Og i et år med coronarestriktioner, er der ikke noget, der tyder på, at de har været i Nordens Paris.

Eneste lyspunkt er, at restaurant TABU beholder sin anbefaling, som de fik af Michelin-guiden i 2019.

Det lader som sagt ikke til, at inspektørerne er nået længere end til Vejle. Byen blev da også hædret med hele to stjerner. En grøn stjerne gik til Lyst, mens restauranten også blev hædret med en regulær stjerne.

»Man kan selvfølgelig aldrig vide, om de har været forbi. Men der er nogle ret klare mønstre, når Michelin-guiden booker bord. Nogle er endda begyndt at gøre det i eget navn,« har madanmelder og journalist bag hjemmesiden feinschmeckeren.dk, Rasmus Palsgård tidligere fortalt til B.T. Aalborg.

Han vurderer, at både Alimentum i Løkkegade og Restaurant Fusions Omakase-menu laver mad på et højt nok gastronomisk niveau til at få en Michelin stjerne.

Alimentum er en restaurant, som fokuserer på bæredygtighed og økologi med eget økologisk landbrug 30 minutter fra Aalborg. Rasmus Palsgård mener, det er en restaurant, der bejler til en grøn stjerne, altså den stjerne, som gives til dem, der fokuserer på bæredygtighed i gastronomien. Hos Alimentum tænker de nemlig over alt fra valg af råvarer til energikilder og affaldssortering.

Hos Restaurant Fusion vurderer Rasmus Palsgård, at deres Omakase-menu, som er en 3-4 timers forestilling med 25 retter med masser af luksus bejler til en stjerne.

Der er dog et problem. For Fusion er der en væsentlig forhindring for at få stjernen, vurderer anmelderen. Det er nemlig kun en lille del af den mad, der kommer ud af Fusions køkken, der er Omakase-menuen.

»Det er ikke en selvstændig restaurant, og derfor bliver det for svært for Michelin. For hvis de får en stjerne, hvad er det så egentligt, de får den for?« lyder det retoriske spørgsmål fra Rasmus Palsgård, som vurderer at Omakase-konceptet skal have en separat restaurant, før der drysses stjerner udover dem.

Det kan være stjerneregnen falder over Aalborg næste år, når Michelin igen uddeler stjerner.