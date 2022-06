Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Milliardærfamilien bag Jem & Fix og Harald Nyborg tjener nu penge i andet selskab – ved blandt andet at sælge vand på flaske.

»Den nuværende ledergruppe har virkelig fået lavet en turn-around, så det er vi selvfølgelig meget glade for. Det er en ledergruppe, der virkelig har styr på tingene, så det tegner godt,« siger bestyrelsesmedlem i Danish Bottling Company, og administrerende direktør i Harald Nyborg, Arne Gerlyng Hansen, til Finans.

Familien Daell driver drikkevarevirksomheden, som netop har leveret et regnskab, som for første gang viser et overskud.

Regnskabet viser, at firmaet i 2021 havde et overskud i millionklassen. Firmaet kan nemlig bryste sig af et overskud på knap to millioner kroner i 2021.

Firmaet sælger kildevand og læskedrikke og er ejet af Daell-familien, som blandt andet står bag Harald Nyborg, Jem & Fix og Daells Bolighus.

Ifølge Finans mener Erling Daell, medejer af drikkevandsfirmaet og søn til Kurt Daell, at de som koncern godt har kunne bære, at drikkevarevirksomheden ikke har produceret et overskud de første år.

Virksomheden tapper vand fra et grundvandsmagasin i Brande og har blandt andet også samarbejdet med energidrikproducenten State Drinks.

Danish Bottling Company A/S blev stiftet tilbage i 2003 af familien, som under coronapandemien blandt andet tjente penge på sine byggemarkeder.

Familien Daell lå i 2021 i top 15 over Danmarks rigeste danskere ifølge Økonomisk Ugebrevs liste.

Udover de to byggemarkeder driver familien også Daells Bolighus, efterfølgeren til hedengangne Daells Varehus.

Bolighuset har over årene produceret markante underskud, men virksomheden er altså fortsat i drift under familiekoncernens styre.