Kolbrún Gunnarsdottir har fået nok.

Nok af at betale til Wolt, når hendes kunder bestiller mad til udbringning.

»Wolt tager 37 procent af salget, så det kan ikke betale sig for os,« siger hun til B.T.

Hun driver en madvogn under navnet VeganDóttir i Aalborg, hvor hun langer burgere, salater og sandwich over disken. Alt sammen vegansk.

Men det er ikke uden problemer. 12. november skrev hun et opslag på Facebook, hvor der blandt andet står, at 'der slet ikke kommer nok besøgende til, at vi kan overleve vinteren'.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil B.T. Aalborg

Hun peger selv på vejret som en forklaring, da madvognen ikke har servering indendørs. Men hun peger også på Wolt som en forklaring, og derfor har hun valgt at stoppe samarbejdet med udbringningstjenesten.

»Det er noget, vi har besluttet i løbet af denne uge, efter et møde med Waiteer, som vi nu kommer til at indgå et samarbejde med i stedet for,« siger Kolbrún Gunnarsdottir.

Waiteer er en aalborgensisk leveringstjeneste, men findes i dag i flere danske, dog primært jyske, byer. De benytter sig også af cykelbude ligesom Wolt, når din burger skal leveres. Men selvom det kan minde om Wolt, så er det ifølge Kolbrún Gunnarsdottir anderledes.

»Jeg ved ikke, hvor meget jeg må røbe, men det bliver noget helt andet end det, de andre har gang i,« siger hun.

Beslutningen om at vende Wolt rykken var derfor åbenlys for Kolbrún Gunnarsdottir.

Bruger du Wolt, når du bestiller takeaway?

Synes du, Wolt er griske?

»Ja, det er utroligt lidt, der er tilbage, når Wolt har taget 37 procent. Og de gange, vi har forsøgt at forhandle, har de ikke rykket sig.«

Men der er også en anden årsag til, at Wolt nu bliver smidt på porten. Der har nemlig været kritik af budenes løn- og arbejdsforhold – noget, der i februar fik flere bude til at nedlægge arbejdet.

»Mange af vores kunder har sagt, at de ikke ønsker at støtte Wolt på grund af den måde, de behandler deres arbejdere på. Det er noget, vi også har tænkt på. Vi skal ikke være på en platform, vores kunder ikke ønsker at støtte,« siger hun.

Hvornår den nye aftale med Waiteer træder i kraft ligger endnu ikke fast.