Det har stået på længe, og der var tale om, at julegaverne var i fare. Men der er ingen udsigt til, at det holder op.

Det globale fragtkaos, som er opstået under pandemien, løser sig først efter sommeren 2022.

Og shippingbranchen har i den grad været under pres i år - blandt andet på grund af corona og Brexit.

»Næsten alt, hvad du køber, har rejst langs de millioner af kilometer af netværk, der udgør verdens forsyningskæder. Det meste af tiden er logistikken involveret på den måde, at den er usynlig og holdt bag kulisserne,« forklarer Vincent Clerc, der er administrerende direktør for AP Møller-Mærsk Ocean & Logistics i et debatindlæg på CNN.

»I disse dage er forsyningskæder front og centrum, da virksomheder håndterer et pandemi-ramt skift i forbrugeradfærd, der har efterladt forsyningskæder anstrengte. Meget opmærksomhed har været rettet mod havne samt mangel på lastbiler og arbejdskraft. Det er vigtige flaskehalse, som kræver investeringer for at blive løst, men de er symptomatiske for et dybere problem.«

Men det er ikke kun de største virksomheder, som er hårdt ramt.

Det gælder også andre danske virksomheder, såsom detailhandlen Jysk, der også er afhængig af leverancer af varer fra hele verden og især Asien.

»Set i lyset af de fortsatte udfordringer med coronavirus er det meget svært at sige, hvornår situationen er normaliseret, og derfor er vi også indstillet på, at det kan blive nødvendigt at justere planerne løbende i 2022,« siger kommunikationschef i Jysk Rune Jungberg Pedersen til Finans.

Det reelle problem med at få alle varerne og containere frem til tiden startede for omkring halvandet år siden, men er blevet værre med pandemiens fremgang.

Flaskehalsene skyldes især, at mange amerikanere har fået flere penge mellem hænderne under pandemien og derfor har købt løs af varer fra Asien.

Der er dog hverken plads eller arbejdskraft nok til at kunne håndtere det amerikanske pres. Derfor holder omkring 60 skibe i kø ud for Los Angeles og Long Beach, mens containerne hober sig op i havnen.

Når disse containerskibe ender med at ligge stille ud for den amerikanske vestkyst, så mangler de til andre vigtige ruter i verden. I oktober kom kun 35 procent af skibene til tiden, viser tal fra analysehuset Sea-Intelligence.