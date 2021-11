Burgerkæden Sliders har siden 2014 slået sig op på at lange spændende, små burgere over disken til københavnerne.

Nu er den ellers populære kæde gået konkurs. De 44 ansattes fremtid er uvis.

Det skriver Børsen.

»Ligesom alle mulige andre restauranter har de haft svært ved at få tingene til at løbe rundt på grund af corona, og de genåbnede perioder har ikke i tilstrækkelig grad kunnet dække tabene ind,« siger advokat og partner i Gorrissen Federspiel, Preben Jakobsen, der er udpeget som kurator for konkursboet.

Det er Sliders selv, der har indgivet konkursbegæringen.

Dermed var flere kendte ansigter med til at kaste håndklædet i ringen.

Sliders – der har restauranter på Nørrebro og Vesterbro – har blandt andet Power-topchefen Jesper Boysen og den tidligere bassist i Lukas Graham, Magnus Larsson, i ejerkredsen.

Burgerkæden blev stiftet i 2014 af Jesper Boysens søn Christian Boysen, som var administrerende direktør, da konkursbegæringen blev indgivet.

Efter at have leveret et overskud på 142.000 kroner i 2019 blev Sliders hårdt ramt af coronapandemien i 2020. Her tabte burgerkæden 874.000 kroner, skriver Finans.

Sliders var ellers særdeles populær blandt både kunderne og anmelderne.

I 2015 blev Sliders' burgere kåret til de bedste i København af Politikens læsere, mens Berlingske gav kædens burgere samme prædikat i 2017.

Trods konkursen kan Sliders stadig reddes.

Der ledes nu efter en køber, som vil overtage restauranterne.

Derfor er de 44 ansattes fremtid endnu uvis.