Efter knap fire år i Struer Kommune rykker teknisk direktør Jakob Bisgaard til Aalborg.

Der kommer nemlig ny vicedirektør i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune den 1. oktober, skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Den kommende vicedirektør ser frem til at rykke længere nord på.

»Det er en spændende stilling i Aalborg, og det er en by og kommune i rivende udvikling,« fortæller Jakob Bisgaard til B.T. Aalborg og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at Struer Kommune også har haft gang i en rivende udvikling, men Aalborg er jo en større kommune, og dermed en anden skala.«

Jakob Bisgaard har opsagt sin stilling som direktør for Teknik- og Kulturområdet i Struer Kommune til fordel for den nye vicedirektørstilling i Aalborg,

Desuden tiltaler det nye ansvarsområde også den nye vicedirektør.

»En del af jobbet handler om den grønne omstilling, og det synes jeg er spændende at skulle arbejde med. En ting er grøn omstilling, men jeg synes også, det er vigtigt at se på det i forhold til borgerne, som er dem, vi først og fremmest arbejder for, og så er der et arbejde i forhold til virksomhederne,« forklarer han.

Han er dog tilfreds med de resultater, han har opnået i Struer Kommune.

»Der er stor fokus på sagsbehandlingstiderne, og jeg har stor forståelse for, at alle ønsker, at det går hurtigt. Men ser man på fakta, så har vi gode resultater i Struer Kommune,« siger Jakob Bisgaard til Dagbladet Holstebro Struer.

Der er ingen tvivl om, at Jakob Bisgaard ser frem til at rykke længere nordpå på trods af de fine resultater i Struer.

»Jeg glæder mig til at komme op og møde kollegaer og samarbejdspartnere. Jeg glæder mig til at få overblikket og arbejde med de opgaver, der ligger i stillingen og sætte den grønne omstilling på dagsordenen.«