Har du Lunar? Så er det snart slut med at betale negative renter.

Det skriver den danske fintech-virksomhed og bank i en pressemeddelelse.

Dermed bliver Lunar den anden danske bank, der fra 1. juli afskaffer de omstridte negative renter.

Saxo Banko var først, da de 13. juni delte de 'gode nyheder for de danske forbrugere'.

Hos Forbrugerrådet Tænk håber de, at udmeldingen lægger pres på de store banker.

»Helt generelt er det meget bizart, at snusfornuftige og henholdende forbrugere, skal straffes for ikke at investere deres penge. Så det er selvfølgelig rigtig positivt for dem, der har bank hos Lunar, at de nu sløjfer den negative rente,« siger Mads Reinholdt, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

»Men det er en niche bank, som relativt få danskere har deres hovedaktivitet i. Derfor håber vi, at de store mainstream banker følger efter.«

Udover afskaffelsen af de negative renter, hæver Lunar også den positive rente for de kunder, der bruger deres kort.

Renten hæves til en procent på beløb op til 25.000 kroner på private indlån for aktive brugere. Frem til nu har renten ligget på 0,5 procent på op til 50.000 kroner.

Det gør de ifølge Anders Hartlev, bankdirektør i Lunar af hensyn til inflationen.

»Prisstigninger rammer nogle samfundsgrupper hårdere end andre. Derfor vælger vi at hæve den positive rente, men sænke beløbsgrænsen. Vi belønner dem, hvor krisen kradser mest,« siger han.

Ifølge Mads Reinholdt er der tale om en meget marginal belønning.

»For dem der har 50.000 eller mere stående i banken, er det jo præcis samme gevinst, som den man fik inden. Men har man for eksempel 30.000 stående, så får man en lille gevinst,« siger han og fortsætter:

»Det er fint at belønne kunderne. Det gør de for at vinde markedsandele. Men det er jo ikke kun rentesatsen, man betaler til sin bank. Så man skal kigge på de samlede udgifter for at se, hvor det bedst kan betale sig at være.«