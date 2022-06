Lyt til artiklen

Som den første bank i Danmark vil Saxo Bank om få uger afskaffe de omstridte negative renter.

»Det er rigtige gode nyheder for de danske forbrugere og vores kunder, at det nu igen er sådan, at man ikke straffes med negative renter for at spare op,« meddeler bankens stifter og administrerende direktør, Kim Fournais.

Ændringen vil træde i kraft 1. juli.

Tiltaget med negative renter har siden 2019 spredt sig fra bank til bank, hvor kunder altså har skullet betale penge for at have et vist beløb stående på deres konti.

Kim Fournais er direktør i Saxo Bank.

Samtidig er beløbsgrænsen for, hvornår de såkaldte minusrenter er trådt i kraft, blevet lavere og lavere – oftest er grænsen i dag på 100.000 kroner de fleste steder.

Hos Saxo Bank har kunder dog først skullet betale minusrenter ved indestående på over en halv million kroner, men det er altså ovre om kort tid.

For i sidste uge varslede den Den Europæiske Centralbank (ECB), at man i løbet af året vil sætte renten op, og det blev i den forbindelse spået, at det i praksis vil komme til at betyde, at bankerne ikke længere vil opkræve minusrenter.

Og det reagerer man altså allerede nu på i Saxo Bank.

»Det er positivt, at vi nu bevæger os væk fra negative renter. De er udtryk for en forfejlet pengepolitik fra centralbankerne og har i den grad skabt nogle skæve incitatamentstrukturer og store ubalancer i vores økonomi og samfund,« siger Kim Fournais fra Saxo Bank:

»Det har været ren 'Omvendtslev'. Det har alle dage været sundt og fornuftigt at spare op enten til en regnvejrsdag, drømmerejsen eller noget helt andet, og det har man jo fra centralbankernes side straffet med de negative renter.«

Saxo Bank-kunder har siden 2021 betalt 0,6 procent i rente af indeståender på over 500.000 kroner.